Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στο υπουργικό συμβούλιο ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση πυρός για μια εβδομάδα.

«Λόγω των παγετών, των ακραίων παγετών – βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με εμάς (σσ: οι Ουκρανοί) – ζήτησα προσωπικά από τον πρόεδρο Πούτιν να μην βομβαρδίσει το Κίεβο και άλλες πόλεις και κωμοπόλεις για μια εβδομάδα… Δεν είναι απλώς κρύο. Είναι ασυνήθιστο κρύο. Υπάρχουν και εκεί παγετοί που σπάνε ρεκόρ», δήλωσε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ρώσος ηγέτης «συμφώνησε να το κάνει».

«Και πρέπει να πω ότι ήταν πολύ ευγενικό. Πολλοί είπαν: “Μην σπαταλάτε τον χρόνο σας τηλεφωνώντας, δεν θα φτάσετε πουθενά”. Αλλά το έκανε. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έκαναν, γιατί, μεταξύ άλλων, αυτοί (σσ: οι Ουκρανοί) δεν χρειάζονται πυραύλους να πετούν στις πόλεις και τις κωμοπόλεις τους», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Νόμιζα ότι αυτό ήταν πολύ καλό, και η Ουκρανία σχεδόν δεν το πίστευε, αλλά ήταν πολύ χαρούμενοι επειδή υπέφεραν πολύ», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Οι συμφωνίες για την ασφάλεια και την ευημερία έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό» ανακοίνωσε από την πλευρά του ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος για το Ουκρανικό. «Οι εμπλεκόμενες πλευρές συζητούν το εδαφικό» είπε.