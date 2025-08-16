Το Κρεμλίνο δημοσίευσε βίντεο που δείχνει την αεροπορική συνοδεία του αεροπλάνου που μετέφερε τον Βλαντιμίρ Πούτιν από την Αλάσκα στη Ρωσία.

Στο βίντεο φαίνεται ότι δίπλα στο ρωσικό προεδρικό Ιlyushin Il-96 πετούσαν μαχητικά F-35. Αρχικά, το Κρεμλίνο είχε αναφέρει ότι επρόκειτο για F-22, αλλά στη συνέχεια διόρθωσε την πληροφορία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, μετά την Αλάσκα ο Πούτιν επισκέφτηκε την περιοχή Οκρούγκ, όπου συναντήθηκε με τον τοπικό κυβερνήτη.

