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Δύο άνδρες συνελήφθησαν εκ νέου σε σχέση με το συμβάν στην αεροπορική βάση της RAF στο Φέρφορντ, σύμφωνα με τη βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Όπως αναφέρει το BBC, ένας 24χρονος με βρετανική υπηκοότητα και ένας 25χρονος με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκοότητα είναι υπό κράτηση λόγω υποψιών πως βοήθησαν μυστική υπηρεσία ξένης χώρας, με την οποία να λέει ότι η έρευνα σχετίζεται με το Ιράν.

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Η αστυνομία ενημερώθηκε για τρία ύποπτα οχήματα κοντά στη βάση τις πρώτες ώρες της 27ης Σεπτεμβρίου. Ακολούθησε κήρυξη συμβάντος μεγάλης κλίμακας και εκκενώθηκαν δεκάδες σπίτια. Επτά άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής έρευνας και μετά αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση. Πέντε εντοπίστηκαν με βενζίνη σε τρία βαν κοντά στη βάση- αρχικά συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονταν με εκρηκτικά και μετά συνελήφθησαν ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της National Counter Terrorism Policing, Λόρενς Τέιλορ, «είναι μια έρευνα εν εξελίξεις και η συλλογή στοιχείων συνεχίζεται, μα αυτή τη στιγμή η θέση μας παραμένει ίδια, θεωρούμε πολύ πιθανό να υπάρχει εμπλοκή του ιρανικού κράτους. Οι ερευνητές μας συνεχίζουν να εξετάζουν τι επίπεδο εμπλοκής υπήρξε και ποιες ήταν οι φιλοδοξίες πίσω της».