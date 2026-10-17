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Στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, καταγράφηκαν 166 συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο, ενώ συμμετείχαν συνολικά 32.800 άτομα σε διάφορες περιφέρειες της χώρας.

Στις κινητοποιήσεις συνέπραξαν φοιτητές, συνδικάτα και εκπρόσωποι των «Κίτρινων Γιλέκων», δημιουργώντας ένα ευρύ μέτωπο κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Οι γαλλικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, εκφράζοντας ανησυχία για ενδεχόμενη κλιμάκωση των αντιδράσεων το επόμενο διάστημα.

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Έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και νέες συγκρούσεις καταγράφονται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Γαλλία, όπου έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 140 διαδηλώσεις. Λίγες ημέρες μετά τα αιματηρά επεισόδια που συνόδευσαν τις μαθητικές κινητοποιήσεις, χιλιάδες πολίτες επέστρεψαν στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια, την έλλειψη κοινωνικής προστασίας και τις περιορισμένες προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον.

Το Παρίσι βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο των εντάσεων, καθώς αποτελεί μία από τις περιοχές όπου είχαν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια και κατά τις προηγούμενες φοιτητικές διαδηλώσεις. Διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν, με τις αρχές να χρησιμοποιούν δακρυγόνα για να αντιμετωπίσουν ομάδες μαυροντυμένων ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα. Από την πλευρά τους, οι διαδηλωτές εκτόξευαν πυροτεχνήματα και φώναζαν συνθήματα.

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Οι συλλήψεις είχαν ήδη ξεπεράσει τις 100 μέχρι το μεσημέρι, ενώ ο συνολικός αριθμός τους σε εθνικό επίπεδο έφτασε τις 166, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται τον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές.

BREAKING: Dozens arrested in Paris as nationwide protests erupt across France over surging living costs and student education grievances. 🇫🇷 #17octobre #17octobre2026 https://t.co/HLmqWkAQGu October 17, 2026

Επεισόδια σε Μασσαλία, Ρουέν, Λυών και Τουλούζη

Ένταση επικράτησε και στη Μασσαλία, όπου διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων. Σε άλλο περιστατικό, ομάδα πολιτών που διαμαρτυρόταν για το υψηλό κόστος ζωής κατάφερε να εισέλθει για σύντομο χρονικό διάστημα στο δημαρχείο της πόλης, φωνάζοντας το σύνθημα «Έφοδος στη Βαστίλη».

Βίντεο από τα επεισόδια καταγράφουν αστυνομικούς να χρησιμοποιούν δακρυγόνα για τη διάλυση των συγκεντρώσεων, ενώ στους δρόμους εκτοξεύονται φωτοβολίδες και ξεσπούν φωτιές. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές κοντά στον υπουργό Εσωτερικών, μέχρι το μεσημέρι είχαν καταγραφεί σε ολόκληρη τη χώρα 140 διαδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 32.800 άτομα σε περιφέρειες, ενώ οι συλλήψεις ανέρχονταν σε 166.

Στη Ρουέν, στην περιοχή της Νορμανδίας, πανεπιστημιακό κτίριο υπέστη ζημιές από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς, με πηγή που γνωρίζει την έρευνα να εκτιμά ότι ενδέχεται να πρόκειται για εμπρησμό. Στη Μασσαλία, διαδηλωτές έβαλαν στο στόχαστρο τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενώ στη Λυών οι αρχές έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν συγκέντρωση περίπου 300 ατόμων έξω από πανεπιστημιακό χώρο.

Την ίδια ώρα, οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν περιορισμένο αριθμό αποκλεισμών σε σχέση με τα μπλόκα που είχαν προαναγγείλει οι διαδηλωτές. Στην Τουλούζη, οι αστυνομικές δυνάμεις παρενέβησαν προκειμένου να αποτρέψουν τον αποκλεισμό σιδηροδρομικών γραμμών και ενός κυκλικού κόμβου.

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Φοιτητές, συνδικάτα και «Κίτρινα Γιλέκα» ενώνουν τις δυνάμεις τους

Οι κινητοποιήσεις αποτελούν σημείο συνάντησης διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, καθώς μαθητές, φοιτητές, αγρότες, ακτιβιστές για το κλίμα και υποστηρικτές των «Κίτρινων Γιλέκων» συντονίζουν τις αντιδράσεις τους απέναντι στην οικονομική πίεση και τις κοινωνικές ανισότητες.

Οργανώσεις διαμαρτυρίας συνεργάζονται με φοιτητικές ομάδες και συνδικάτα, ενώ εκτιμάται ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις. Οι γαλλικές αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, εκφράζοντας ανησυχία για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης και απώλειας του ελέγχου σε μεγάλες πόλεις.

Η σημερινή κινητοποίηση επαναφέρει στο προσκήνιο τις μνήμες από το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», το οποίο συγκλόνισε τη Γαλλία το 2018 και το 2019. Τότε, χιλιάδες πολίτες είχαν διαδηλώσει κυρίως κατά των αυξήσεων στη φορολογία των καυσίμων, ενώ οι βίαιες συγκρούσεις που σημειώθηκαν στο περιθώριο των κινητοποιήσεων, ιδιαίτερα στα Ηλύσια Πεδία, είχαν κάνει τον γύρο του κόσμου.

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Το κάλεσμα για αναβίωση του κινήματος περιλαμβάνει νέες συγκεντρώσεις και αποκλεισμούς κυκλικών κόμβων και άλλων κομβικών σημείων, με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής. Αντίστοιχα αιτήματα είχαν διατυπώσει και οι μαθητές και φοιτητές που διαδηλώνουν από τα μέσα Σεπτεμβρίου, ζητώντας καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και σπουδών.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών πιέσεων για τη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλό δημόσιο χρέος και στενή παρακολούθηση από τις χρηματαγορές, ενώ η άνοδος των τιμών των καυσίμων και η συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης ενισχύουν τη δυσαρέσκεια.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η πιθανή σύγκλιση των διαφορετικών κινημάτων διαμαρτυρίας θεωρείται παράγοντας που θα μπορούσε να διευρύνει την έκταση των κοινωνικών αντιδράσεων.

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🚨 NEWS ALERT: French security forces in Paris were hit by their own tear gas after strong winds blew grenades fired toward protesters back toward police lines. #France #Paris #Protests https://t.co/uEWmzzaBZ2 — Today’s News (@TodaysNewsco) October 17, 2026

Ωστόσο, το μέγεθος της συμμετοχής για το υπόλοιπο της ημέρας παραμένει αβέβαιο. Οι κινητοποιήσεις συμπίπτουν με την πρώτη ημέρα των σχολικών διακοπών, ενώ τα συνδικάτα έχουν ήδη καλέσει εργαζομένους τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχουν σε νέα διαδήλωση και απεργία στις 5 Νοεμβρίου.

Έκκληση Μακρόν για ηρεμία – Οι εκτιμήσεις για τη συμμετοχή

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν, απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση την Παρασκευή, μιλώντας από τις Βρυξέλλες. Όπως δήλωσε, το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν θα πρέπει να ασκείται με σεβασμό, χωρίς προσβολές και βανδαλισμούς.

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Παράλληλα, πηγές που πρόσκεινται στον υπουργό Εσωτερικών προειδοποίησαν ότι αναμένονται συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των πορειών, κυρίως στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες αστικές περιοχές. Σύμφωνα με εκτίμηση αστυνομικής πηγής, περίπου 150.000 διαδηλωτές αναμένονταν εκτός της μητροπολιτικής περιοχής του Παρισιού, ενώ άλλοι 40.000 υπολογιζόταν ότι θα συγκεντρώνονταν στην ίδια την πρωτεύουσα.

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Ο Ζερόμ Ροντρίγκες, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», κάλεσε τους πολίτες να συνεχίσουν να διεκδικούν τα αιτήματά τους και μετά τη σημερινή ημέρα. Ο ίδιος, ο οποίος έχασε το ένα του μάτι σε διαδήλωση στο Παρίσι τον Ιανουάριο του 2019, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ό,τι και να συμβεί στις 17 του μήνα, δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα σε μια μέρα. Πρέπει να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί για πολύ περισσότερο».

Οι μαζικές διαδηλώσεις ενδέχεται να έχουν και πολιτικές επιπτώσεις. Το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) προσδοκά να ενισχύσει την παρουσία του μέσα από την αυξημένη συμμετοχή των πολιτών στις κινητοποιήσεις.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το πολιτικό σκηνικό που περιγράφεται στις σχετικές αναφορές, η Μαρίν Λεπέν, υποψήφια της ακροδεξιάς, εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

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Οι εξελίξεις στους δρόμους της Γαλλίας, η έκταση των κοινωνικών αντιδράσεων και η ενδεχόμενη συνεργασία διαφορετικών κινημάτων αναμένεται να καθορίσουν την πορεία των κινητοποιήσεων και να επηρεάσουν τη δημόσια συζήτηση γύρω από την οικονομία, την κοινωνική προστασία και τις πολιτικές επιλογές της χώρας.

Με πληροφορίες από France 24, Reutets, BBC

Πηγή φωτογραφιών: Reuters