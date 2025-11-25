Δέχτηκε σεξουαλική επίθεση και βιάστηκε μπροστά στον σύντροφό της σε ένα πάρκο στα προάστια της Ρώμης. Αυτή η αποτρόπαια πράξη συνέβη σε μια εικοσάχρονη γυναίκα τη νύχτα της 25ης Οκτωβρίου.

Η είδηση δημοσιεύθηκε από τις ιταλικές εφημερίδες Corriere della Sera, Repubblica και Messaggero.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, το νεαρό ζευγάρι οδηγούσε με το αυτοκίνητο σε ένα απομονωμένο σημείο του πάρκου Tor Tre Teste, όταν δέχτηκαν επίθεση από μια ομάδα τριών ή περισσότερων νεαρών ανδρών. Έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου και ένας από αυτούς άρπαξε την κοπέλα, ενώ οι άλλοι συγκράτησαν τον φίλο της. Στη συνέχεια, την μετέφεραν σε ένα απομονωμένο σημείο για να τη βιάσουν.

Όταν το ζευγάρι κάλεσε το 112, ξεκίνησε η έρευνα από την Ομάδα Δράσης της Ρώμης, σε συντονισμό με την Εισαγγελία.

Τρεις ύποπτοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και αυτή τη στιγμή ερευνώνται κατηγορούμενοι για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη ληστείας και ομαδικού βιασμού. Οι τρεις άνδρες αναγνωρίστηκαν από τα θύματα, και ένας από αυτούς αναγνωρίστηκε από την 20χρονη ως ο δράστης. Δύο από αυτούς αναγνωρίστηκαν από την Κινητή Ομάδα στο Quarticciolo και ο τρίτος στη Βερόνα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη φυλακή, έχοντας εκδοθεί ένταλμα κράτησης από τον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πηγές της έρευνας, τα αποτελέσματα του DNA δεν ταίριαζαν με τον νεαρό που το θύμα υπέδειξε ως τον φερόμενο δράστη του βιασμού.

Η έρευνα συνεχίζεται. Τα κινητά τηλέφωνα των τριών συλληφθέντων κατασχέθηκαν και θα εξεταστούν.