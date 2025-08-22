Μια απίστευτη υπόθεση αποκαλύφθηκε τις τελευταίες μέρες στην Ιταλία, καθώς έγινε γνωστή η είδηση για μια ομάδα στο Facebook, στην οποία τα μέλη της διαμοιράζονταν γυμνές φωτογραφίες από τις συντρόφους τους.

Η συγκεκριμένη ομάδα, στην οποία βρίσκονταν 32.000 μέλη και λεγόταν Mia Moglia, που μεταφράζεται στα ελληνικά ως «Η Σύζυγός μου», έκλεισε σύμφωνα με την Meta, «επειδή παραβίαζε τις πολιτικές περί σεξουαλικής εκμετάλλευσης ενηλίκων».

Η αποκάλυψη της υπόθεσης προκάλεσε οργή στην Ιταλία, καθώς εκφράζονται ανησυχίες για την ύπαρξη και την δημιουργία παρόμοιων ομάδων. Σε στιγμιότυπα που ελήφθησαν πριν από το κλείσιμο της ομάδας στο Facebook, διακρίνονταν γυμνές γυναίκες σε διάφορες καταστάσεις, σε προσωπικές στιγμές ή κατά την διάρκεια του ύπνου.

Κάτω από τις αναρτήσεις υπήρχαν πολυάριθμα σεξουαλικά σχόλια από άνδρες. Ορισμένοι έγραφαν ότι ήθελαν να «βιάσουν» μία γυναίκα, ενώ κάποιοι άλλοι επαινούσαν τις φωτογραφικές λήψεις και έδιναν τα εύσημα στον κάτοχο της φωτογραφίας.

Η είδηση αποκαλύφθηκε από την συγγραφέα Καρολίνα Καπρία, η οποία ανήρτησε ότι ένιωσε «ναυτία» και «φόβο» με όσα είδε. «Αυτή η σύνδεση της βίας με τη σεξουαλικότητα είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στον πολιτισμό μας, ώστε σε μια δημόσια ομάδα οι άνδρες γράφουν χωρίς να κρύβουν ονόματα και πρόσωπα», πρόσθεσε.

Στην Ιταλία, η εκδικητική πορνογραφία είναι παράνομη από το 2019 και για αυτόν τον λόγο έχουν καταγγελθεί στις αρχές περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι μέχρι στιγμής, λόγω της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Πηγή: BBC