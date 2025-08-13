Σοκ έχουν προκαλέσει στην Αυστραλία οι λεπτομέρειες του ειδεχθούς εγκλήματος με θύματα μια 39χρονη έγκυο γυναίκα ελληνικής καταγωγής και τον 50χρονο συντρόφου της, ο οποίος βρέθηκε αποκεφαλισμένος με το κεφάλι του τοποθετημένο σε πάσσαλο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το άγριο διπλό φονικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στο σπίτι του ζευγαριού στη Μελβούρνη.

Η αστυνομία έλαβε την πρώτη κλήση στις 21:20 (τοπική ώρα) όταν γείτονας ανέφερε ότι άκουσε δυνατές φωνές από το σπίτι. Ακολούθησε δεύτερη κλήση που ανέφερε κλιμάκωση της έντασης και στις 21:55 ισχυρές δυνάμεις περικύκλωσαν την οικία.

Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι εντόπισαν νεκρό το ζευγάρι, με τον 50χρονο να φέρει φρικιαστικά τραύματα ενώ η σορός της Αθηνάς Γεωργοπούλου -στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της- βρισκόταν δίπλα του.

Ένας 34χρονος άστεγος άνδρας συνελήφθη το ίδιο βράδυ για τη διπλή δολοφονία που οι τοπικές αρχές χαρακτηρίζουν «στοχευμένη επίθεση». Ο ύποπτος συνελήφθη τέσσερις ώρες αργότερα, περίπου 6 χιλιόμετρα από το σημείο του εγκλήματος. Είχε μαζί του δύο μεγάλα σκυλιά και, σύμφωνα με τις αρχές, γνώριζε τα θύματα.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν το κίνητρο και τη σχέση του δράστη με τα θύματα. Έχει επιβεβαιωθεί ότι χρησιμοποιήθηκε όπλο, χωρίς να διευκρινίζεται το είδος.

Οι ερευνητές εξετάζουν αν απειλητικά γκράφιτι έξω από το σπίτι, με φράσεις όπως «U R Gay», «Enough is Enough», «Betrayal» και «Karma», που είχαν γραφτεί με κίτρινη-πράσινη και μαύρη μπογιά σε φράχτες και τοίχους, σχετίζονται με το έγκλημα.

