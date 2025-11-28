Η υπόθεση της 18χρονης Ράιαν Αλ Ντζάγιαρ έχει συγκλονίσει την Ολλανδία και τη διεθνή κοινότητα, καθώς πρόκειται για ένα αποτρόπαιο έγκλημα τιμής, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται άμεσα τα δύο αδέλφια της και ο πατέρας της.

Η Ράιαν εξαφανίστηκε στις 22 Μαΐου 2024 από το σπίτι της στο Γιούρε, και έξι ημέρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρή σε βάλτο στο Λέλυσταντ. Η σορός της βρέθηκε σε κατάσταση που έδειχνε ότι είχε δεθεί, φιμωθεί και υποβληθεί σε βίαιη μεταχείριση, ενώ το DNA του πατέρα της εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια της – ένδειξη ότι προσπάθησε να αντισταθεί.

Σύμφωνα με την Telegraph και τη Daily Mail, η δολοφονία καταγράφηκε από τις ολλανδικές αρχές ως έγκλημα τιμής. Η οικογένεια θεωρούσε ότι η 18χρονη “ντρόπιασε” το οικογενειακό όνομα επειδή είχε συνάψει ερωτική σχέση και υιοθετούσε έναν τρόπο ζωής που ο πατέρας της χαρακτήριζε “δυτικό”. Ο πατέρας, Χάλεντ Αλ Ντζάγιαρ, φέρεται να διέταξε τους γιους του –τον 23χρονο Μοχάμεντ και τον 25χρονο Μουχανάντ– να απαγάγουν και να σκοτώσουν την αδελφή τους. Μετά το έγκλημα, ο Χάλεντ διέφυγε στη Συρία, όπου σύμφωνα με πληροφορίες έχει ξαναπαντρευτεί και κρύβεται στη βόρεια περιοχή της χώρας.

Τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν σε δίκη, όμως αρνούνται τις κατηγορίες. Ισχυρίζονται ότι ο πατέρας τους ήταν ο πραγματικός δράστης και πως εκείνοι δεν συμμετείχαν στη δολοφονία. Ο πατέρας, από τη Συρία, απέστειλε δύο email στην εφημερίδα De Telegraaf, λαμβάνοντας αποκλειστικά την ευθύνη και τονίζοντας ότι οι γιοι του είναι αθώοι. Παρ’ όλα αυτά, οι εισαγγελείς απορρίπτουν την ομολογία, θεωρώντας πως αποτελεί προσπάθεια παραπλάνησης και πως οι εντολές του πατέρα ήταν καθοριστικές για την εκτέλεση του εγκλήματος.

Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί το γεγονός ότι η Ράιαν βρισκόταν υπό αστυνομική προστασία λόγω προηγούμενων απειλών, όμως αυτή η προστασία τερματίστηκε λίγο πριν τη δολοφονία, χωρίς να είναι σαφές για ποιους λόγους. Το ολλανδικό υπουργείο Δικαιοσύνης δηλώνει πως δεν υπάρχει τρόπος έκδοσης του πατέρα από τη Συρία, καθώς δεν λειτουργούν επαρκώς τα απαραίτητα όργανα συνεργασίας. Αντιθέτως, ο Σύρος υπουργός Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι τα δικαστήρια της χώρας λειτουργούν κανονικά και πως η Συρία δεν έχει λάβει ποτέ επίσημο αίτημα από τις Κάτω Χώρες.

Οι δικηγόροι των δύο αδελφών ζήτησαν την αποφυλάκισή τους ενόψει της δίκης, ωστόσο ο δικαστής διέταξε την παραμονή τους στη φυλακή μέχρι τη συνέχιση της διαδικασίας, καθώς θεωρούνται ύποπτοι για ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα των τελευταίων ετών.