Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του ο Εμανουέλ Μακρόν εν μέσω πολιτικής κρίσης στην Γαλλία και μόλις μερικά 24ωρα μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, που είναι ο πέμπτος μέσα σε δύο χρόνια που παραιτείται από την πρωθυπουργία της χώρας.

Την ώρα που η αντιπολίτευση ασκεί έντονη πίεση στον Γάλλο Πρόεδρο και η Μαρίν Λε Πέν είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, ο Μακρόν φαίνεται πως θα έχει διορίσει ακόμα έναν πρωθυπουργό μέχρι το βράδυ της Παρασκευής (10/10).

Παρόλα αυτά, το όνομα αυτού παραμένει άγνωστο. Ο Λεκορνί δήλωσε την Τετάρτη ότι η προοπτική πρόωρων κοιβοβουλευτικών εκλογών απομακρύνεται και πως ο Πρόεδρος θα είναι σε θέση να ορίσει νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Ο υπό παραίτηση πρωθυπουργός της Γαλλίας, τόνισε ότι η αποστολή του έχει πλέον ολοκληρωθεί. Ο Λεκορνί εμφανίζεται αισιόδοξος για το μέλλον της χώρας, ωστόσο την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλά εμπόδια, που καλείται να ξεπεράσει.

Το κοινοβούλιο είναι χωρισμένο σε «στρατόπεδα», ενώ οι ηγέτες του Σοσιαλιστικού κόμματος υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει «καμία εγγύηση» για την άρση ορισμένων αποφάσεων που αφορούν την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος, που για τους σοσιαλιστές είναι ζήτημα μείζονος σημασίας.

Ο Λεκορνί τόνισε επίσης ότι όποιον και αν επιλέξει ο Μακρόν, εκείνος δεν πρέπει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία το 2027. Παράλληλα, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς, Μαρίν Λε Πεν ξεκαθάρισε ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής κατά οποιασδήποτε κυβέρνησης συγκροτηθεί.

Ο Μακρόν πάντως, στην υποδοχή που έκανε χθες (8/10) στον πρίγκιπα διάδοχο της Ιορδανίας φάνηκε να είναι ιδιαίτερα αμήχανος, με τις εκφράσεις του προσώπου του να τα λένε όλα.