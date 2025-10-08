Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, απαθανατίστηκε από τις κάμερες να βρίσκεται σε ιδιαίτερα άβολη και πιεστική κατάσταση στο Μέγαρο των Ηλυσίων, με τον ίδιο να φέρεται αμήχανα, έπειτα και από την παραίτηση Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο Μακρόν υποδέχθηκε το πρωί της Τετάρτης (8/10) στο Μέγαρο των Ηλυσίων τον πρίγκιπα διάδοχο της Ιορδανίας, Χουσείν μπιν Αμπντουλάχ. Αν και ο ίδιος ήθελε να δείξει άνετος μπροστά στις κάμερες, μάλλον πέτυχε το αντίθετο, καθώς οι εκφράσεις του προσώπου του δείχνουν νευρικότητα και αμηχανία.

Η Γαλλία βρίσκεται μπροστά σε μία πρωτοφανή πολιτική κρίση, καθώς ο Λεκορνί παραιτήθηκε μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα από την ανάληψη της πρωθυπουργίας στην χώρα, με τον Γάλλο Πρόεδρο να τον καλεί σε διαπραγματεύσεις με τα πολιτικά κόμματα, προκειμένου να βρεθεί «φως στο τούνελ».

Τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση της Γαλλίας κατέρρευσε, καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού απέτυχε να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση. Τότε, από τις 558 ψήφους της Εθνοσυνέλευσης, οι 364 βουλευτές ψήφισαν κατά και οι 194 υπέρ του Μπαϊρού.

Εμανουέλ Μακρόν στη συνάντηση με τον διάδοχο πρίγκιπα της Ιορδανίας

Χωρίς αποτέλεσμα η συνάντηση Λεκορνί και Σοσιαλιστικού κόμματος

Το πρωί της Τετάρτης, ο υπό παραίτηση Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, συναντήθηκε με την ηγεσία του γαλλικού Σοσιαλιστικού κόμματος, χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα.

Ο Γραμματέας του κόμματος, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχει «καμία εγγύηση» για την άρση ορισμένων αποφάσεων που αφορούν την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος, που για τους σοσιαλιστές είναι μείζονος σημασίας ζήτημα.

Επανέλαβε ότι το Σοσιαλιστικό κόμμα επιθυμεί τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης της Αριστεράς που θα έχει και την ευθύνη για την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Σε εντελώς άλλο μήκος κύματος ο επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού κόμματος και υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό, δήλωσε πως για το κόμμα του δεν είναι νοητή οποιαδήποτε αλλαγή της αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η στήριξη τόσο των ρεπουμπλικάνων όσο και των σοσιαλιστών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνησης στην Γαλλία.

Σε ό,τι αφορά τα κόμματα που δεν μετέχουν στις διαβουλεύσεις με τον Λεκορνί, τόσο η Μαρίν Λεπέν όσο και ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν ξεκαθάρισαν θα καταθέσουν προτάσεις μομφής κατά οποιασδήποτε κυβέρνησης συγκροτηθεί. Η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν κατέθεσε πρόταση έκπτωσης του Μακρόν από το προεδρικό αξίωμα, η οποία ωστόσο δεν κρίθηκε αποδεκτή από το προεδρείο της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Η αμηχανία του Μακρόν

Μέσα σε όλα αυτά, ο Γάλλος Πρόεδρος προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες στην χώρα του, καλώντας τον Λεκορνί να βρει άμεσα μία λύση.

Προς το παρόν, η Γαλλία βρίσκεται σε βαθιά πολιτική κρίση, με την αβεβαιότητα να είναι έκδηλη. Ο Γάλλος Πρόεδρος φαίνεται πως είναι «στριμωγμένος» στην γωνία από την αντιπολίτευση και όσο και να προσπαθεί να δείξει ότι δεν επηρεάζεται, οι εκφράσεις του προσώπου του τα λένε όλα.

