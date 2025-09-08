Η κυβέρνηση της Γαλλίας κατέρρευσε, καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού απέτυχε να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση.

Από τις 558 ψήφους της συνέλευσης, 364 βουλευτές ψήφισαν κατά και 194 υπέρ, βυθίζοντας τη χώρα για ακόμη μία φορά σε πολιτική αναταραχή. Τώρα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός καλείται να υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στο περιβάλλον του, ο Μπαϊρού σκοπεύει να υποβάλει την παραίτησή του αύριο το πρωί.

Ο πρόεδρος Μακρόν καλείται πλέον να ορίσει τον τρίτο πρωθυπουργό μέσα σε ένα χρόνο και τον πέμπτο συνολικά από την έναρξη της δεύτερης θητείας του το 2022.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Μπαϊρού μίλησε για μια «δοκιμασία αλήθειας» για την κατεπείγουσα ανάγκη μείωσης του δημόσιου χρέους, στην ομιλία του.

«Αυτή τη δοκιμασία αλήθειας ως επικεφαλής της κυβέρνησης (…) είναι κάτι που ήθελα», δήλωσε ο Μπαϊρού ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, υποστηρίζοντας ότι η επιβίωση της χώρας «διακυβεύεται» λόγω της «υπερχρέωσής» της (114% του ΑΕΠ).

«Η χώρα μας εργάζεται, νομίζει ότι γίνεται πλουσιότερη και κάθε χρόνο γίνεται φτωχότερη. Είναι μια σιωπηλή, υπόγεια, αόρατη και ανυπόφορη αιμορραγία», είπε στην ομιλία που διακόπηκε από ύβρεις που ξεστόστιμαν βουλευτές από κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Έχετε τη δύναμη να ανατρέψετε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να διαγράψετε την πραγματικότητα», προειδοποίησε ο Μπαϊρού, συγκρίνοντας την «υποταγή στο χρέος» με την «υποταγή στη στρατιωτική βία», στερώντας από τους ανθρώπους τις ελευθερίες τους.

«Σας μιλώ παίρνοντας στην κυριολεξία τις αρχές μας, αρχές που ορίζονται στο Αρθρο 27 του Συντάγματος: «Το δικαίωμα ψήφου των μελών του Κοινοβουλίου είναι προσωπικό»», δήλωσε ο Μπαϊρού. «Αυτό σημαίνει ότι, επί της αρχής, συνθήματα δεν έχουν θέση εδώ. Αυτό που έχει θέση εδώ είναι η προσωπική συνείδηση κάθε μέλους του κοινοβουλίου του έθνους», τόνισε ο Μπαϊρού.

Το γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα δήλωσε έτοιμο να κυβερνήσει αν ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τους το ζητήσει, δήλωσε ο Μπορίς Βαλό, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Μπορίς Βαλό, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών: Δεν θα στηρίξουμε την κυβέρνηση

Ο Βαλό επιβεβαιώνει ότι το κόμμα του δεν θα υποστηρίξει τον Μπαϊρού, καθώς χρησιμοποιεί την ομιλία του για να σκιαγραφήσει μια εναλλακτική εκδοχή διακυβέρνησης.

Ο Βαλό τόνισε ότι η σημερινή συνεδρίαση είναι μια συνεδρίαση που οι Σοσιαλιστές «ούτε επιθυμούσαν, ούτε την οργάνωσαν», καθώς εξαπολύει μια σφοδρή επίθεση στον Μπαϊρού και τον Μακρόν, «έναν ηττημένο πρόεδρο» τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για την τρέχουσα κατάσταση.

«Σας αρέσει η αλήθεια; Ορίστε», είπε, καθώς κατηγόρησε τον Μακρόν ότι «φτωχαίνει τους φτωχούς, πλουτίζει τους πλούσιους και γυρίζει την πλάτη του στο μέλλον».

Είπε ακόμη ότι η απόφαση του Μπαϊρού να προκηρύξει την ψηφοφορία δεν είναι «μια πράξη θάρρους, αλλά μια απόπειρα υπαναχώρησης» και μια προσπάθεια υπαναχώρησης από την ευθύνη για την τρέχουσα κρίση.

Και τόνισε ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης δεν ισοδυναμούν απλώς με «ένα μοιραίο λάθος, αλλά με μια ηθική αποτυχία».

Λοράν Ουκιέ, εκ μέρος των Ρεπουμπλικάνων: «Η άκρα αριστερά είναι ο κύριος πολιτικός κίνδυνος»

Ο Ουκιέ στην ομιλία του αναφέρθηκε στην αστάθεια που «καταβροχθίζει» την γαλλική πολιτική, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για ένα «οικονομικό δηλητήριο» που επηρεάζει το κράτος.

Κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά στις διαμαρτυρίες της 10ης Σεπτεμβρίου, προειδοποίησε ότι κατά την άποψή του «η άκρα αριστερά είναι ο κύριος πολιτικός κίνδυνος» για τη Γαλλία επικεντρώνοντας τα βέλη του στο κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Τόνισε ότι το κόμμα του και οι 49 βουλευτές του δεν θα υποστηρίξουν ποτέ μια κυβέρνηση που περιλαμβάνει το ακροαριστερό κίνημα, ούτε ένα σοσιαλιστικό υπουργικό συμβούλιο που προωθεί ένα παρόμοιο πρόγραμμα.

«Δεν θα δεχτούμε ποτέ μια κυβέρνηση που περιλαμβάνει μέλη της Ανυπότακτης Γαλλίας. Δεν θα δεχτούμε ποτέ το καταστροφικό πρόγραμμα του Νέου Λαϊκού Μετώπου», είπε.

Σκληρή κριτική από τους Πράσινους

Από τις πιο δριμείες επικρίσεις κατά του Μπαϊρού προήλθαν από τους Πράσινους, με την Σιριέλ Σατελέν να επιτίθεται στο ιστορικό του πρωθυπουργού στο αξίωμα και στα «επιβλαβή ψέματά» του.

Καθώς ο Μπαϊρού κουνούσε το κεφάλι του, η Σατελέν του είπε: «Η αποχώρησή σας είναι μια ανακούφιση. Αν δεν ανησυχούσατε για το τι θα ακολουθήσει, θα ήταν σχεδόν ικανοποιητικό».

Κάλεσε μια κυβέρνηση της αριστεράς να εγκαταλείψει τη λιτότητα και να την αντικαταστήσει με αυτό που αποκάλεσε «δημοσιονομική δικαιοσύνη». Δεν πρόκειται για αλλαγή του προσώπου της κυβέρνησης, αλλά για αλλαγή πορείας, είπε.

Από την πλευρά της, η Μαρίν Τοντελιέ επικεφαλής του Πράσινου κόμματος, επίσης δεν φαίνεται να έχει πειστεί ιδιαίτερα από την ομιλία του Μπαϊρού νωρίτερα σήμερα.

Σε μια ανάρτηση στο X, είπε ότι ήταν ένα «άτονο φινάλε», σημειώνοντας ότι η ομιλία του ήταν «μικρότερη από την αναμενόμενη», κάνοντας το να φαίνεται σαν «δεν προσπαθούσε καν να πείσει κανέναν».

Κατά μέτωπο επίθεση Λεπέν στην κυβέρνηση – Ζητά την παραίτηση Μακρόν

Η Λεπέν κατακεραύνωσε την κυβέρνηση Μπαϊρού και τις δεκαετίες φερόμενης κακοδιαχείρισης των δημοσίων υποθέσεων

Επισήμανε ότι το κοινοβούλιο αντιμετωπίζει «μια ιδιαίτερη πολιτική στιγμή», καθώς «οι υπεύθυνοι αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τα καταστροφικά αποτελέσματα» δεκαετιών κακοδιαχείρισης, οι συνέπειες των οποίων θα επηρεάσουν τις επόμενες γενιές.

Είπε ότι «αυτό που θα μείνει στη μνήμη μας πάνω απ’ όλα είναι η ακλόνητη και ανεπιθύμητη αλληλεγγύη των πρώην πολιτικών δυνάμεων» που είναι υπεύθυνες για την κατάσταση πραγμάτων.

Η Λεπέν τόνισε ότι η συζήτηση σηματοδοτεί «το τέλος της αγωνίας μιας φανταστικής κυβέρνησης», η οποία, όπως λέει, «δεν κυβερνούσε, αλλά απλώς διοικούσε» τη χώρα.

Η Λεπέν προέτρεψε τον πρόεδρο Μακρόν να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Είπε ακόμη ότι η Γαλλία χρειάζεται «επανεκκίνηση» για να «επανεκκινήσει ο μηχανισμός που επιβαρύνεται από σφάλματα», καθώς επιμένει ότι ο Μακρόν θα πρέπει να παραιτηθεί ως απάντηση.

Γκαμπριέλ Αταλ: Η Βουλή είναι το πρόβλημα

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ, επικεφαλής του κεντρώου κόμματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, απέρριψε γρήγορα τις εκκλήσεις για πρόωρες εκλογές κατά τη διάρκεια της ομιλίας του και είπε ότι οι βουλευτές πρέπει να κάνουν περισσότερα για να διορθώσουν την τρέχουσα κρίση χωρίς να στείλουν τους ψηφοφόρους πίσω στις κάλπες.

«Καλούν τους Γάλλους να ψηφίσουν ξανά επειδή οι Γάλλοι ψήφισαν άσχημα και θα τους εξηγήσουν πώς να ψηφίσουν σωστά. Η πραγματικότητα βρίσκεται αλλού», είπε ο Ατάλ. «Δεν είναι δουλειά των Γάλλων να λύσουν τα προβλήματα του Κοινοβουλίου, αλλά το Κοινοβούλιο να λύσει τα δικά του προβλήματα και τα προβλήματα των Γάλλων».

Ο Ατάλ πρόσθεσε ότι το κόμμα του δεν προσπάθησε να ρίξει την κυβέρνηση «γιατί ποτέ δεν θέλαμε να αποσταθεροποιήσουμε τη Γαλλία».

Ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε τον σχηματισμό κυβέρνησης “γενικού συμφέροντος” από όλα τα κόμματα μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές το 2027.

«Για το μέλλον, ας μην ξεγελαστούμε, θα πρέπει να επανεξετάσουμε τα πάντα, να αναθεωρήσουμε τα πάντα και να ξαναχτίσουμε τα πάντα», είπε.

«Ας βρούμε έναν συμβιβασμό. Όλοι διαφωνούμε με τον προϋπολογισμό που παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση για τις αργίες», δήλωσε ο Ατάλ, εστιάζοντας σε ένα από τα πιο αντιδημοφιλή μέτρα Μπαϊρού.

«Όπως λέμε, η δουλειά πρέπει να πληρώνεται και είναι απαράδεκτο να ζητάμε από τους Γάλλους να εργαστούν δύο επιπλέον ημέρες χωρίς πληρωμή. Όμως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τινάξουμε τα πάντα στον αέρα; Θα πρέπει να το κάνουμε παίρνοντας το ρίσκο να οδηγήσουμε τη Γαλλία στον τοίχο; Όχι βέβαια», τόνισε.

Ανυπότακτη Γαλλία: Καμία συναίνεση

Η Ματίλντ Πανό, εκπροσωπώντας την Ανυπότακτη Γαλλία, διαλύει γρήγορα την ελπίδα του Αταλ για οποιαδήποτε πολιτική που βασίζεται στη συναίνεση, καθώς εκφράζει την έντονη αντίθεσή της εναντίον του Μπαϊρού και της κυβέρνησής του.

Όπως είπε, η ομάδα της είναι στην ευχάριστη θέση να «μην εγκρίνει ποτέ ούτε έναν από τους προϋπολογισμούς σας», κατηγορώντας τις διαδοχικές κυβερνήσεις ότι «μας οδηγούν στον τοίχο».

«Δεν συμμεριζόμαστε τη διάγνωσή σας, και ακόμη λιγότερο τις θεραπείες σας», είπε.

«Ο Πρόεδρος δεν θέλει να αλλάξει την πολιτική του, οπότε θα πρέπει να αλλάξουμε τον Πρόεδρο, με όλο τον σεβασμό, η δημοφιλής κυριαρχία επιστρέφει στη μόδα αυτό το φθινόπωρο», ανέφερε. «Οι άνθρωποι γίνονται ανυπόμονοι. Έχουν έναν εντελώς νέο κόσμο για να εφεύρουν».