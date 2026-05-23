Η Γαλλία απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτειά της στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα» πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.

À compter de ce jour, Itamar Ben-Gvir est interdit d'accès au territoire français.



Cette décision fait suite à ses agissements inqualifiables à l'égard de citoyens français et européens passagers de la flottille Global Smud.



Nous désapprouvons la démarche de cette flottille…

«Από σήμερα, στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ απαγορεύεται η είσοδος στη γαλλική επικράτεια», ανακοίνωσε ο Ζαν Νοέλ Μπαρό στο Χ, καταγγέλλοντας «απαράδεκτες ενέργειες σε βάρος Γάλλων και Ευρωπαίων επιβατών του στολίσκου Global Sumud».

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



«Μαζί με τον Ιταλό ομόλογό μου, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ”, πρόσθεσε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ