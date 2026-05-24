Η Ζιζέλ Πελικό περιέγραψε τη στιγμή που ξαναερωτεύτηκε και κατάφερε να εμπιστευτεί ξανά έναν άνθρωπο, μετά την τραυματική εμπειρία του βιασμού της, που είχε οργανωθεί από τον πρώην σύζυγό της στη Γαλλία.

Η 73χρονη Πελικό είχε παραιτηθεί από το δικαίωμα ανωνυμίας της κατά τη διάρκεια της δίκης του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε το 2024 σε κάθειρξη 20 ετών επειδή τη νάρκωνε και τη βίαζε, ενώ επέτρεπε και σε άλλους άνδρες να τη κακοποιούν σεξουαλικά ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη, για σχεδόν μία δεκαετία.

Μιλώντας στο φεστιβάλ Hay στην Ουαλία το Σάββατο 23 Μαίου, είπε ότι ποτέ δεν πίστευε πως θα μπορούσε ξανά να εμπιστευτεί έναν άνδρα πριν γνωρίσει τον σύντροφό της, Ζαν-Λουπ Αγκιοπέν. Η ακτιβίστρια δήλωσε: «Είναι κάτι που δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά στην ηλικία μου. Πρώτα απ’ όλα, δεν ήθελα πραγματικά να ερωτευτώ, αλλά η ζωή αποφάσισε διαφορετικά».

«Γνωριστήκαμε, οι πορείες μας διασταυρώθηκαν κάποια στιγμή και γνώρισα αυτόν τον νεαρό άνδρα των 73… Βλέπετε, μπορείς να ερωτευτείς σε οποιαδήποτε ηλικία, συνέβη σε μένα, μπορεί να συμβεί και σε εσάς, είμαι πεπεισμένη γι’ αυτό. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ ξανά έναν άνδρα, αλλά αυτό μου συνέβη, άρα βλέπετε ότι όλα επιτρέπονται στη ζωή, ποτέ δεν πρέπει να απελπίζεσαι».

Η δύναμη που δεν ήξερε πως διέθετε

Η Πελικό βρέθηκε στο φεστιβάλ προκειμένου να μιλήσει για το βιβλίο της «A Hymn to Life», ενώ τη συνέντευξη επί σκηνής πραγματοποίησε η Λαίδη Κένεντι. Είπε ότι, «η κοινωνία πρέπει να ξυπνήσει» στο ζήτημα της βίας κατά των γυναικών και ότι πρόκειται για ένα «φρικτό κακό που αγγίζει όλα τα σύνορα».

«Νόμιζα ότι η ιστορία μου αφορούσε μόνο εμένα, αλλά συνειδητοποίησα ότι στην πραγματικότητα ήταν το δέντρο που έκρυβε το δάσος», συνέχισε. Παρά όλα αυτά, αισθάνεται «ήρεμη» για το μέλλον των γυναικών, γιατί «πιστεύω ότι μπορούμε όλοι να ζήσουμε μαζί με αρμονία, άνδρες και γυναίκες, και νομίζω ότι είναι θέμα εκπαίδευσης των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία».

«Ίσως είμαι από τη φύση μου πολύ αισιόδοξη, αλλά θα ήθελα να πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα κινηθεί προς την ειρήνη και την αγάπη». Τον περασμένο μήνα, οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την επανεμφάνιση ενός ιστότοπου που είχε χρησιμοποιήσει ο Ντομινίκ Πελικό για να στρατολογεί δεκάδες αγνώστους ώστε να βιάζουν τη σύζυγό του στο σπίτι τους μεταξύ 2011 και 2020. Οι αρχές ανέφεραν ότι η γαλλόφωνη πλατφόρμα Coco έχει συνδεθεί με εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, βιασμού και δολοφονίας. Ο ιστότοπος, ο οποίος ήταν καταχωρημένος στο εξωτερικό, είχε κλείσει τον Ιούνιο του 2024.

Η Πελικό χαρακτήρισε «απόλυτο θαύμα» το γεγονός ότι μιλάει δημόσια στη σκηνή, γιατί «ο τρόπος με τον οποίο με νάρκωσε, με νάρκωσε τόσο έντονα, που αναρωτιέμαι πώς η καρδιά και το σώμα μου άντεξαν για τόσο μεγάλο διάστημα». Όταν την νάρκωναν χωρίς να το γνωρίζει, οι γύρω της αναρωτιόνταν αν ήταν μεθυσμένη ή άρρωστη. «Τα παιδιά μου και οι φίλοι μου ανησυχούσαν πολύ για μένα, γιατί πολύ συχνά όταν μιλούσα στο τηλέφωνο επαναλάμβανα τα ίδια πράγματα, αλλά δεν το θυμάμαι καθόλου».

Η Πελικό περιέγραψε ότι χρειάστηκε χρόνια για να αποφασίσει να παραιτηθεί από το δικαίωμα ανωνυμίας της. Όταν η απόφασή της ανακοινώθηκε στο δικαστήριο μπροστά στους 51 άνδρες που τελικά καταδικάστηκαν για βιασμό και στους δικηγόρους τους, συνειδητοποίησε ότι θα προσπαθούσαν να την «τιμωρήσουν πολύ σκληρά για αυτό, και αυτό ακριβώς συνέβη, προσπάθησαν πραγματικά να με ταπεινώσουν».

Η κόρη της Πελικό, Καρολίν Νταριάν, κινεί επίσης νομικές διαδικασίες κατά του Ντομινίκ Πελικό. Ανάμεσα στις εικόνες που βρέθηκαν στην κατοχή του ήταν δύο φωτογραφίες της κόρης του στις οποίες εμφανίζεται αναίσθητη σε κρεβάτι φορώντας εσώρουχα που δεν ήταν δικά της. Η Πελικό είπε ότι πιστεύει πως υπήρχε «μια αιμομικτική στάση απέναντι στην κόρη του που ήταν απαράδεκτη».

Στο τέλος, συμπλήρωσε ότι η Νταριάν «δεν κατάφερε να δικαιωθεί» στην υπόθεση και ελπίζει η κόρη της να κερδίσει τη δική της υπόθεση, ώστε να «ξαναχτίσει τον εαυτό της». Η Πελικό επίσης επαίνεσε την ομάδα ακτιβισμού της κόρης της ”M’endors pas”, που αγωνίζεται κατά της χημικής υποβολής. Την κάλεσε στη σκηνή και είπε ότι είναι «πολύ περήφανη» που είναι μητέρα της.

Με πληροφορίες από The Guardian

