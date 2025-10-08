Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί άφησε σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει εντός της ημέρας μία πολιτική συμφωνία που θα μπορούσε να αποτρέψει την προσφυγή σε νέες βουλευτικές εκλογές.

Μιλώντας από το πρωθυπουργικό μέγαρο, λίγο πριν αρχίσει τις διαδοχικές συναντήσεις του με τους εκπροσώπους τριών κομμάτων της αριστεράς, τους Σοσιαλιστές, τους Οικολόγους και τους Κομμουνιστές, ο τελών υπό παραίτηση Γάλλος πρωθυπουργός διαπίστωσε οτι «υπάρχει βούληση» των πολιτικών δυνάμεων να συμφωνήσουν επί του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 πριν το τέλος του έτους.

Ειδικότερα έκανε λόγο για μία «πολιτική σύγκλιση που αποτρέπει την προοπτική της διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης», σημειώνοντας ωστόσο ότι «ο νέος κρατικός προϋπολογισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ορισμένο αριθμό παραμέτρων που θα επιτρέψουν στη Γαλλία να προχωρήσει». Απευθυνόμενος δε δημοσίως στα πολιτικά κόμματα της χώρας είπε: «Να είστε προσεκτικοί, η πολιτική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε μπορεί να έχει οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την απασχόληση».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός είπε επίσης ότι πρωταρχικής σημασίας ζήτημα είναι «η μείωση του ελλείμματός και συνακόλουθα η τόνωση της αξιοπιστίας της υπογραφής της Γαλλίας στο εξωτερικό, της ικανότητάς μας να δανειζόμαστε και, ως εκ τούτου, του αντίκτυπου στα επιτόκια, κάτι που ισχύει για το Κράτος, για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις». Συνεχίζοντας ο Λεκορνί είπε ότι «όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον στις συναντήσεις που είχα χθες, ότι ο στόχος για το δημόσιο έλλειμμα πρέπει να διατηρηθεί κάτω από το 5% του ΑΕΠ». Απέφυγε ωστόσο να θίξει το μείζον για τα αριστερά κόμματα ζήτημα της άρσης αποφάσεων που αφορούν την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Αναφερόμενος εξάλλου στις διεθνείς εξελίξεις, ο Γάλλος πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην «εικόνα της Γαλλίας στο εξωτερικό, όπου εδώ και αρκετές ημέρες έχουν τεθεί ερωτήματα σε διάφορες πρωτεύουσες». Υπογραμμίζοντας ότι «ευτυχώς η Πέμπτη Δημοκρατία στηρίζεται στην σταθερότητα του προεδρικού αξιώματος», σημείωσε ταυτόχρονα ότι «σε κάθε περίπτωση πρέπει να βγούμε από αυτήν την κατάσταση» και ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει «να έχουμε έναν κρατικό προϋπολογισμό πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Συνεχίζοντας ο Λεκορνί είπε ότι «σε αυτή τη βάση, θα συναντηθώ με όλες τις ρεπουμπλικανικές αριστερές δυνάμεις σήμερα το πρωί και σήμερα το απόγευμα για να δω ποιες παραχωρήσεις απαιτούν από άλλα πολιτικά κόμματα για να εγγυηθούν τη σταθερότητα και ποιες παραχωρήσεις είναι διατεθειμένες να κάνουν, εάν χρειαστεί, για να την επιτρέψουν. Διότι καταλαβαίνω ότι κι αυτοί θέλουν η Γαλλία να μπορέσει να εγκρίνει έναν προϋπολογισμό πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους».

«Ελπίζω να βρω λύσεις για να τις παρουσιάσω στον αρχηγό του κράτους απόψε», κατέληξε ο Λεκορνί.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν έχει δώσει προθεσμία ως σήμερα το βράδυ, στον Λεκορνί για να διαπιστώσει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τον σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνηση στην χώρα.

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Λεκορνί και Σοσιαλιστικού κόμματος – Ουδέν νεότερον

Χωρίς να υπάρξουν εντυπωσιακά αποτελέσματα ούτε και νέα στοιχεία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, στο πρωθυπουργικό μέγαρο της Γαλλίας, η συνάντηση του υπό παραίτηση πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί με την ηγεσία του γαλλικού Σοσιαλιστικού κόμματος.

Ο Γραμματέας του κόμματος Ολιβιέ Φορ δήλωσε προς τους δημοσιογράφους, μετά την συνάντηση, ότι δεν υπάρχει «καμία εγγύηση» για την άρση ορισμένων αποφάσεων που αφορούν την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος, που για τους σοσιαλιστές είναι μείζονος σημασίας ζήτημα. Επανέλαβε ότι το Σοσιαλιστικό κόμμα επιθυμεί τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης της Αριστεράς που θα έχει και την ευθύνη για την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Σε εντελώς άλλο μήκος κύματος ο επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού κόμματος και υπουργός Εσωτερικών υπό παραίτηση Μπρουνό Ρεταγιό δήλωσε πως για το κόμμα του δεν είναι νοητή οποιαδήποτε αλλαγή της αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η στήριξη τόσο των ρεπουμπλικάνων όσο και των σοσιαλιστών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνησης στην Γαλλία.

Σε ό,τι αφορά τα κόμματα που δεν μετέχουν στις διαβουλεύσεις με τον Λεκορνί, τόσο η Μαρίν Λεπέν όσο και ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν ξεκαθάρισαν θα καταθέσουν προτάσεις μομφής κατά οποιασδήποτε κυβέρνησης συγκροτηθεί. Η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν κατέθεσε πρόταση έκπτωσης του Μακρόν από το προεδρικό αξίωμα, η οποία ωστόσο δεν κρίθηκε αποδεκτή από το προεδρείο της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης Τέλος ο Γάλλος πρωθυπουργός θα μιλήσει σήμερα το βράδυ σε τηλεοπτικό σταθμό, ενώ σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο Μακρόν, κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ ανέφεραν ότι δεν αναμένεται να τοποθετηθεί σήμερα δημοσίως.

Λεπέν: Προτάσσω μομφή σε όλα στη γαλλική κυβέρνηση – Σφυρίζουμε το τέλος της παιδικής χαράς

Με ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση, η Μαρίν Λεπέν, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Εθνικού Συναγερμού, εξαπέλυσε επίθεση κατά της γαλλικής κυβέρνησης, κατηγορώντας την ότι περιφρονεί τους θεσμούς της Δημοκρατίας και «κοροϊδεύει τους Γάλλους» για να κερδίσει χρόνο.

Την απόφασή της ανακοίνωσε μέσω ανάρτησή της, στην πλατφόρμα «Χ» αναφέροντας: «Θα προτάσσω μομφή σε όλα! Το αστείο παρατράβηξε… Κοροϊδεύουν τους Γάλλους για να κερδίσουν χρόνο, είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε να παρακάμπτουν σε τέτοιο βαθμό τους θεσμούς της Δημοκρατίας», δήλωσε η Μαρίν Λεπέν.

Η Λεπέν υπογράμμισε ότι «σφυρίζουμε το τέλος της παιδικής χαράς», καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να σεβαστεί τις δημοκρατικές διαδικασίες.