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Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών ζητώντας του να διαχειριστεί την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τις αστυνομικές επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση ζήτησε τη διερεύνηση των αστοχιών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων τακτικών αστυνόμευσης για τον περιορισμό των βίαιων επεισοδίων.

Τα επεισόδια ακολούθησαν πανεθνικές διαδηλώσεις κατά της αύξησης του κόστους ζωής και των προβλημάτων στις σχολικές υποδομές που προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

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Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι έδωσε εντολή στους νομάρχες να επιβάλουν «πολύ περιορισμένες» και «τοπικού χαρακτήρα» απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε πόλεις, προκειμένου να αποτραπούν νέες ταραχές και λεηλασίες. Η απόφαση έρχεται μετά τα βίαια επεισόδια του Σαββατοκύριακου, κατά τη διάρκεια των οποίων στοχοποιήθηκαν κυρίως δημαρχεία, άλλα δημόσια κτίρια και εκατοντάδες επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Μιλώντας μετά από έκτακτη σύσκεψη με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, ο Λεκορνί δήλωσε ότι «το Σάββατο, παρά τις εικόνες ακραίας βίας και τις εκτεταμένες υλικές ζημιές, δεν σκοτώθηκε κανείς και αυτό αποτελεί θαύμα», υπερασπιζόμενος παράλληλα το έργο των αστυνομικών που βρέθηκαν αντιμέτωποι με βίαιες ομάδες.

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Ο Γάλλος πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι περιοχές στις οποίες θα επιβληθούν απαγορεύσεις κυκλοφορίας θα ανακοινωθούν αργότερα τη Δευτέρα.

Οι οδηγίες αυτές δόθηκαν ενώ ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέ, υπέβαλε την παραίτησή του την Κυριακή. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, του ζήτησε να παραμείνει στη θέση του, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αστυνομίας σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Μακρόν τη Δευτέρα, ο Γάλλος πρόεδρος απέρριψε την παραίτηση του Νουνιέ, επικαλούμενος «την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνέχιση της διοίκησης των δυνάμεων επιβολής του νόμου υπό τις παρούσες συνθήκες».

Παράλληλα, του ζήτησε «να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια σχετικά με τις αστοχίες στον σχεδιασμό και τη συλλογή πληροφοριών που οδήγησαν στα επεισόδια». Ο Μακρόν ζήτησε επίσης να εφαρμοστούν «το συντομότερο δυνατό νέες τακτικές αστυνόμευσης στο πεδίο», με στόχο να σταματήσουν τα βίαια περιστατικά.

Το βράδυ της Κυριακής, ομάδες ατόμων έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, ποδήλατα και άλλα αντικείμενα στους δρόμους, ενώ λεηλάτησαν καταστήματα στο Παρίσι, τη Λυών, τη Μασσαλία και άλλες πόλεις. Τα επεισόδια σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τη σοβαρή έξαρση της βίας το Σάββατο, κατά τη διάρκεια πανεθνικών διαδηλώσεων κατά της αύξησης του κόστους ζωής και των κακών συνθηκών στα σχολεία.

Πηγή: apnews.com