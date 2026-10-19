Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν ειρηνικά σε ολόκληρη τη χώρα, ωστόσο περιθωριακές ομάδες προκάλεσαν βίαια επεισόδια και λεηλάτησαν πολυτελείς μπουτίκ και εμπορικά καταστήματα.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν βαριοπούλες για να σπάσουν βιτρίνες και να αφαιρέσουν εμπορεύματα υψηλής αξίας από γνωστές επιχειρήσεις σε πολλές διαφορετικές πόλεις.

Παράλληλα με τις λεηλασίες, οι κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε αστυνομικά οχήματα και δημόσια κτίρια, αναγκάζοντας τις αρχές να παρέμβουν για την αποκατάσταση της τάξης.

Οι εκτεταμένες καταστροφές και η κοινωνική αναταραχή εντείνουν την πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με το αυξημένο κόστος ζωής και τα ζητήματα δημόσιας ασφάλειας.

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Παρότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ειρηνικά σε ολόκληρη τη Γαλλία το Σάββατο, βίαιες περιθωριακές ομάδες έβαλαν στο στόχαστρο δημόσια κτίρια, λεηλάτησαν πολυτελείς μπουτίκ και σούπερ μάρκετ και επιτέθηκαν σε αστυνομικά οχήματα και αστυνομικούς.

Galeries Lafayette in Paris is being looted tonight.



It’s the French equivalent of Harrods in London or Bergdorf Goodman in NYC pic.twitter.com/F5jZU4bswZ Advertisement Advertisement October 17, 2026

Μεγάλες εμπορικές αλυσίδες και οίκοι μόδας, μεταξύ των οποίων οι Louis Vuitton, Celine, Dior και Hermès, καθώς και καταστήματα της Apple και οι Galeries Lafayette, βρέθηκαν στο στόχαστρο λεηλασιών το Σάββατο , κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων. Ομάδες κουκουλοφόρων έσπασαν τις βιτρίνες με βαριοπούλες και άλλα αντικείμενα, εισέβαλαν σε καταστήματα και αφαίρεσαν τσάντες, ρούχα και προϊόντα υψηλής αξίας.

Reuters

Οι εικόνες από τις επιθέσεις σε καταστήματα των Louis Vuitton, Hermès και Apple αποτύπωσαν την έκταση των επεισοδίων. Ωστόσο, οι καταστροφές αποτελούν μόνο μία πτυχή της ευρύτερης κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα, καθώς η οικονομική ασφυξία και η κοινωνική δυσαρέσκεια εντείνονται, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Βίντεο από τα επεισόδια αποτυπώνουν την εισβολή ομάδων κουκουλοφόρων σε καταστήματα πολυτελείας, από τα οποία αφαίρεσαν εμπορεύματα μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Ξεχωρίζουν τα πλάνα από τις Galeries Lafayette, ένα από τα πλέον γνωστά πολυκαταστήματα του Παρισιού, καθώς και οι επιθέσεις σε καταστήματα των Louis Vuitton, Celine και Dior.

Rolex and Louis Vuitton stores completely looted and ransacked by violent protesters in Paris. pic.twitter.com/7WSecfWZRC — Breaking911 (@Breaking911) October 18, 2026

Reuters

Οι δράστες φαίνονται να σπάνε τις γυάλινες βιτρίνες, να αρπάζουν προϊόντα από το εσωτερικό των καταστημάτων και στη συνέχεια να απομακρύνονται γρήγορα από το σημείο, κινούμενοι στους γύρω δρόμους.

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🚨 Protests in Paris escalate as luxury boutiques, including CELINE, Dior, Burberry and Louis Vuitton, are reportedly damaged and looted.



What began as student-led demonstrations over school conditions has reportedly grown into wider anti-government protests, reflecting broader… pic.twitter.com/SPrGLl2T6v — ☻ (@NoExtraFeelings) October 18, 2026

Από το Παρίσι και το Μπορντό έως τη Μασσαλία, τη Λιλ και τη Νίκαια, οι εικόνες με κατεστραμμένες βιτρίνες, καταστήματα που λεηλατούνται μέσα σε λίγα λεπτά και αστυνομικούς που προσπαθούν να αποκαταστήσουν την τάξη αποτυπώνουν το μέγεθος της αναταραχής. Τα επεισόδια σημειώθηκαν παράλληλα με τις πανεθνικές διαδηλώσεις για το αυξημένο κόστος ζωής και την επιδείνωση των δημόσιων υπηρεσιών, εντείνοντας την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την ασφάλεια και την ικανότητα των αρχών να αντιμετωπίσουν την κρίση.

Reuters

Στο Μπορντό, στο στόχαστρο βρέθηκαν καταστήματα των Louis Vuitton και Apple. Οι δράστες έσπασαν τις εισόδους και αφαίρεσαν προϊόντα από επιχειρήσεις στην πολυσύχναστη εμπορική οδό Rue Sainte-Catherine. Αντίστοιχα, στη Λιλ, δέχθηκε επίθεση κατάστημα της Apple, ενώ στη Μασσαλία λεηλατήθηκε μπουτίκ της Hermès, μαζί με επιχειρήσεις που διαθέτουν κοσμήματα, καλλυντικά και ρούχα.

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Στο Παρίσι, οι επιθέσεις επεκτάθηκαν σε καταστήματα γνωστών εμπορικών σημάτων, όπως οι Kenzo, Salomon, Arc’teryx και Céline, τα οποία υπέστησαν βανδαλισμούς και λεηλασίες. Παράλληλα, καταγράφηκαν επιθέσεις σε εμπορικές επιχειρήσεις και δημόσιους χώρους. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν αυτοσχέδια μέσα για να σπάσουν τις βιτρίνες και τα μεταλλικά ρολά, άρπαζαν εμπορεύματα και απομακρύνονταν γρήγορα, ενώ σε κοντινά σημεία εξελίσσονταν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι εικόνες από τις λεηλασίες, με προϊόντα να μεταφέρονται στους δρόμους και καταστηματάρχες να αντικρίζουν τις επιχειρήσεις τους κατεστραμμένες, ενίσχυσαν την ανησυχία για την ασφάλεια των εμπορικών περιοχών. Πολλοί επαγγελματίες επιχείρησαν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, ενώ φωτογραφίες με ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας έξω από καταστήματα πολυτελείας διαδόθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούσαν πρόσθετα μέτρα προστασίας.

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