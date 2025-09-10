Γαλλία - Επεισόδια και μαζικές κινητοποιήσεις στο Παρίσι και αρκετές ακόμα μεγάλες πόλεις

Οι πρώτες κινητοποιήσεις στο Παρίσι και την Γαλλία είναι πλέον γεγονός, μετά τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, που οδήγησαν στην παραίτηση του πρωθυπουργού, Φρανσουά Μπαϊρού.

Ήδη οι γαλλικές αρχές έχουν προβεί σε 50 συλλήψεις, την στιγμή που η χώρα βρίσκεται σε πλήρη πολιτική κρίση και εν αναμονή νέας κυβέρνησης.

Οι κινητοποιήσεις στο Παρίσι το πρωί της Τετάρτης (10/9) πραγματοποιήθηκαν μόλις την επόμενη του διορισμού στη θέση του πρωθυπουργού του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος ήταν μέχρι και αυτήν την στιγμή υπουργός Άμυνας.

Στην γαλλική πρωτεύουσα έχουν κινητοποιηθεί περίπου 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες. Τα χαράματα, περίπου 100 νεαροί μπλόκαραν σταθμό λεωφορείων στο βόρειο Παρίσι, προτού επέμβουν οι δυνάμεις της αστυνομίας.

H κυκλοφορία είναι «σχεδόν ομαλή» στα δίκτυα του μετρό και των λεωφορείων, ενώ υπάρχουν προβλήματα στη γραμμή B του περιφερειακού σιδηροδρόμου RER, καθώς κυκλοφορούν σ’ αυτή δύο στα τρία τρένα. Η γραμμή B του RER διασχίζει την περιφέρεια του Παρισιού από το βορρά στο νότο περνώντας από το κέντρο της πρωτεύουσας και εξυπηρετεί το αεροδρόμιο του Παρισιού Σαρλ-ντε-Γκωλ.

Στην ανατολική Γαλλία, διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε αντικείμενα σε μια γέφυρα κοντά στην Καν, ενώ απόπειρες αποκλεισμού σημειώθηκαν σε πολυσύχναστες διασταυρώσεις σε πολυάριθμες πόλεις της δυτικής Γαλλίας.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως δυνάμεις ασφαλείας επρόκειτο να αναπτυχθούν από χθες, Τρίτη, το βράδυ «σε ευαίσθητες ζώνες», υποσχόμενη «μηδενική ανοχή», ενώ περίπου «80.000 χωροφύλακες και αστυνομικοί» έχουν κινητοποιηθεί σε όλη τη Γαλλία.

Μερικοί βλέπουν στην κινητοποίηση αυτή, που τροφοδοτείται από τις δημοσιονομικές περικοπές που είχε θελήσει να επιβάλει η παραιτηθείσα κυβέρνηση, την πιθανή επιστροφή ενός κύματος θυμού παρόμοιου με αυτό των «κίτρινων γιλέκων» που είχαν συνταράξει τη χώρα το 2018 και το 2019.

Πηγή: ΑΠΕ