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Οι συμμετέχοντες εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής, τους μισθούς, την κατάσταση στις δημόσιες υπηρεσίες και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι γαλλικές αρχές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να προειδοποιεί για τον κίνδυνο εκδήλωσης βίαιων επεισοδίων κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων.

Η προσπάθεια συντονισμού διαφορετικών κοινωνικών ομάδων υποστηρίζεται από το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία, εν μέσω κριτικής για την αστυνομική διαχείριση των διαμαρτυριών.

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Στους δρόμους ετοιμάζονται να επιστρέψουν τα «Κίτρινα Γιλέκα» στη Γαλλία, με εκατοντάδες κινητοποιήσεις να έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Το κίνημα, που είχε προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις το 2018 και το 2019, επιχειρεί να συνδεθεί με τις διαμαρτυρίες μαθητών και φοιτητών, σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας για το κόστος ζωής και τις συνθήκες στην εκπαίδευση.

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο από την περιοχή του Παρισιού και σταδιακά επεκτάθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι συμμετέχοντες ζητούν περισσότερους πόρους για τα σχολεία, καλύτερες συνθήκες μάθησης και αλλαγές στο Parcoursup, την ηλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

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🇫🇷🚨Breaking: In #Nantes , #France a crowd of high school students, university students, and employees is demonstrating to demand the immediate repeal of Parcoursup and dignified education conditions pic.twitter.com/FgjHCUFKAv — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 15, 2026

«Κίτρινα Γιλέκα και νεολαία»

Μια διαδικτυακή έκκληση με τίτλο «Κίτρινα Γιλέκα και Νεολαία» καλεί διαφορετικές κοινωνικές ομάδες να συντονίσουν τις διεκδικήσεις τους. Στην κινητοποίηση επιχειρείται να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, νέοι της Γενιάς Ζ, αγρότες, εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, πυροσβέστες, υγειονομικοί και συνταξιούχοι.

Τα αιτήματα αφορούν την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, τους μισθούς και τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και την αστυνομική αντιμετώπιση των διαδηλώσεων. Στην ίδια έκκληση εκφράζεται δυσαρέσκεια για τις εκπαιδευτικές ανισότητες και το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ενώ ασκείται ευρύτερη κριτική στο οικονομικό και πολιτικό σύστημα.

Ο Φρανσουά Μπουλό, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι συμμετέχοντες δεν είχαν συντονιστεί εκ των προτέρων, αλλά αντέδρασαν με παρόμοιο τρόπο όταν είδαν περιστατικά αστυνομικής βίας σε βάρος μαθητών. Στις κινητοποιήσεις καλούν, επίσης, και άλλες γνωστές φυσιογνωμίες του κινήματος.

Κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία και ανησυχία για επεισόδια

Για το Σάββατο έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις και αποκλεισμοί σε διάφορα σημεία της χώρας. Μεταξύ των τοποθεσιών που αναφέρονται στις εκκλήσεις είναι κυκλικοί κόμβοι, γέφυρες, πρατήρια καυσίμων, διόδια και εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την αποθήκευση και τη διανομή πετρελαίου.

Οι γαλλικές αρχές παρακολουθούν με ανησυχία την προσπάθεια σύνδεσης των μαθητικών κινητοποιήσεων με ευρύτερα κοινωνικά αιτήματα. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί προειδοποίησε για τον κίνδυνο επεισοδίων, υποστηρίζοντας ότι μέρος των κινητοποιήσεων μετατρέπεται σε «κίνημα αστικής βίας». Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε περιστατικά με πυροτεχνήματα και εισβολές σε σχολεία.

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Η αστυνομική διαχείριση των διαδηλώσεων αποτελεί, παράλληλα, σημείο αντιπαράθεσης. Οι μαθητές και οι υποστηρικτές τους καταγγέλλουν περιστατικά βίας, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι αρχές πρέπει να παρέμβουν όταν σημειώνονται επεισόδια ή αποκλεισμοί που εμποδίζουν τη λειτουργία των σχολείων.

Η πολιτική διάσταση της κινητοποίησης

Η προσπάθεια συνένωσης διαφορετικών κοινωνικών ομάδων έχει αποκτήσει και πολιτικές διαστάσεις. Το αριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) στηρίζει την προοπτική κοινής δράσης, ενώ η κινητοποίηση εξελίσσεται ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Οι διαδηλώσεις αναδεικνύουν τη δυσαρέσκεια για τις δημόσιες υπηρεσίες, την αγοραστική δύναμη και τις προοπτικές των νέων. Το κατά πόσο οι διαφορετικές ομάδες θα καταφέρουν να διατηρήσουν κοινό μέτωπο και να κινητοποιήσουν μαζικά τους πολίτες θα φανεί στις επόμενες ημέρες.

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Με πληροφορίες από Reuters ,Le Monde