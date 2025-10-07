Γερμανία - Στιγμιότυπο έξω από το σπίτι της Δημάρχου που έπεσε θύμα επίθεσης με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι

Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την επίθεση με μαχαίρι στη νέα δήμαρχο του Χέρντεκε στη Γερμανία. Η 57χρονη Ίρις Στάλτσερ, δέχθηκε τουλάχιστον 10 μαχαιριές και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με την ζωή της να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

Σε πρώτο χρόνο έγινε γνωστό ότι η δήμαρχος έπεσε θύμα επίθεσης από ομάδα αγνώστων, ωστόσο τα νεότερα δεδομένα δείχνουν τον 15χρονο θετό γιο της ως φερόμενο δράστη.

Σύμφωνα με την γερμανική BILD, η αστυνομία ανακρίνει ως βασικό ύποπτο τον 15χρονο, με τον νεαρό να βρίσκεται στο σπίτι μαζί με την 17χρονη αδερφή του, επίσης θετή κόρη της δημάρχου, κατά την στιγμή της επίθεσης.

Η 57χρονη δήμαρχος δέχτηκε πολλαπλές μαχαιριές στην κοιλιά και στην πλάτη. Τα δύο παιδιά της γυναίκας κάλεσαν άμεσα το ασθενοφόρο και την αστυνομία, κάνοντας λόγο για επίθεση από άγνωστους δράστες.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο πέρασαν χειροπέδες στον 15χρονο, φορώντας του μάλιστα ειδική στολή συλλογής στοιχείων, προκειμένου να αποφευχθούν οι αλλοιώσεις σε αποδεικτικά στοιχεία.

Η δήμαρχος είχε πέσει ξανά θύμα επίθεσης από την θετή κόρη



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το καλοκαίρι έλαβε χώρα ξανά περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα την 57χρονη δήμαρχο. Στο τότε περιστατικό, πρωταγωνίστρια ήταν η 17χρονη θετή κόρη, η οποία φέρεται να χρησιμοποίησε μαχαίρι εναντίον της μητέρας της.

Όσον αφορά το σημερινό (7/10) περιστατικό, προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πολιτικού κινήτρου ή μαρτυρίες που να κάνουν λόγο για υπόπτους που εγκατέλειψαν το σημείο της επίθεσης.

«Άκουσα την μητέρα και το αγόρι να μαλώνουν»

Γείτονας της οικογένειας δήλωσε νωρίτερα στην BILD ότι μισή ώρα πριν προσγειωθεί το ελικόπτερο διάσωσης, άκουσε το αγόρι και τη μητέρα του να μαλώνουν. «Κυριολεκτικά ούρλιαζαν ο ένας στον άλλον» τόνισε ο γείτονας για το περιστατικό με την επίθεση.

Η Ίρις Στάλτσερ είναι δικηγόρος εξειδικευμένη στο οικογενειακό δίκαιο και δραστηριοποιείται στην τοπική πολιτική της Χέρντεκε εδώ και χρόνια, έχοντας συμμετάσχει στο δημοτικό συμβούλιο και στην επιτροπή νεολαίας. Στις 28 Σεπτεμβρίου εξελέγη δήμαρχος με 52,2% των ψήφων, με τη στήριξη των Πρασίνων, επικρατώντας του υποψηφίου της CDU, Φάμπιαν Κόναντ Χάας.

Για το εν λόγω περιστατικό τοποθετήθηκε και ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος τόνισε τα εξής: «Λάβαμε την είδηση μιας ειδεχθούς πράξης από το Χέρντεκε. Πρέπει τώρα να διαλευκανθεί άμεσα. Φοβόμαστε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της» έγραψε ο Μερτς στην πλατφόρμα Χ. Ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι οι σκέψεις του βρίσκονται με την οικογένεια και τους οικείους της Στάλτσερ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποδοθεί γρήγορα δικαιοσύνη για το περιστατικό.