Μια νεοεκλεγείσα δήμαρχος εντοπίστηκε τραυματισμένη στη δυτική Γερμανία με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο, ανέφερε πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας στο Reuters την Τρίτη.

Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι η Ίρις Στάλτσερ, μια σοσιαλδημοκράτισσα που επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της μετά την εκλογή της ως δήμαρχος του Χέρντεκε στην περιοχή του Ρουρ πριν από μια εβδομάδα, βρέθηκε τραυματισμένη από τον γιο της.

Η αστυνομία που αναζητά στοιχεία έχει αποκλείσει τον δρόμο γύρω από το σπίτι της.

Aστυνομικός εργάζεται στον τόπο του εγκλήματος, μετά την εύρεση της νεοεκλεγείσας δημάρχου του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, σοβαρά τραυματισμένης σε ένα περιστατικό μαχαιρώματος, στο Χέρντεκε της Γερμανίας, στις 7 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Leon Kuegeler TPX

Η Bild ανέφερε ότι ο 15χρονος υιοθετημένος γιος της Στάλτσερ μεταφέρθηκε από τον τόπο του εγκλήματος με χειροπέδες και φορώντας φόρμα για τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων. Η 17χρονη υιοθετημένη κόρη της βρισκόταν επίσης στο σπίτι, σύμφωνα με την εφημερίδα.

«Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αυτό έγινε αποκλειστικά για την προστασία των αποδεικτικών στοιχείων», πρόσθεσε η εφημερίδα. Ο γιος είπε στην αστυνομία ότι η μητέρα του είχε δεχτεί επίθεση από αρκετούς άνδρες, σύμφωνα με την Bild.

Η Στάλτσερ κατάφερε να συρθεί πίσω στο σπίτι της μετά από μαχαιρώματα που δέχτηκε γύρω στο μεσημέρι, σύμφωνα με την τηλεοπτική εκπομπή WDR.

Η 57χρονη μητέρα δύο εφήβων είναι δικηγόρος εργατικού δικαίου που ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια στην τοπική πολιτική του Χέρντεκε, μιας παλιάς πόλης, νότια του Ντόρτμουντ με περίπου 20.000 κατοίκους.

«Λάβαμε νέα για μια φρικτή πράξη στο Χέρντεκε», έγραψε ο συντηρητικός καγκελάριος Φρίντριχ Mερτς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πρέπει να διερευνηθεί γρήγορα. Φοβόμαστε για τη ζωή της υποψήφιας δημάρχου και ελπίζουμε για την πλήρη ανάρρωσή της».

Uns erreicht eine Nachricht über eine abscheuliche Tat aus Herdecke. Sie muss jetzt schnell aufgeklärt werden. Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 7, 2025

Η επίθεση έρχεται μετά από μια προεκλογική εκστρατεία σε ολόκληρη την περιοχή, η οποία, σύμφωνα με πολιτικούς της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, του μεγαλύτερου ομόσπονδου κράτους της Γερμανίας, διακρίθηκε για την σκληρότητα και την ωμότητα του τόνου της.

Το κίνητρο δεν είναι σαφές, αλλά υπόθεση φέρνει στη μνήμη τη δολοφονία το 2019 του συντηρητικού προέδρου της τοπικής αυτοδιοίκησης Βάλτερ Λύμπκε, υποστηρικτή της πολιτικής της τότε καγκελαρίου Aνγκελα Μέρκελ για τους πρόσφυγες, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα από έναν ακροδεξιό ακτιβιστή ενώ κάπνιζε ένα τσιγάρο αργά το βράδυ στη βεράντα του σπιτιού του.

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για να σχολιάσουν το θέμα.

