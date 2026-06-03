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Η Αυστρία και η Πορτογαλία εξασφάλισαν τις δύο διαθέσιμες θέσεις των μη μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2027-2028, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Για τις ίδιες θέσεις είχε θέσει υποψηφιότητα και η Γερμανία, η οποία όμως δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη στήριξη ώστε να εκλεγεί.

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Συγκεκριμένα, η Πορτογαλία έλαβε 134 ψήφους, η Αυστρία 131, ενώ η Γερμανία συγκέντρωσε 104 ψήφους. Για την εκλογή ενός κράτους απαιτούνταν η υποστήριξη των δύο τρίτων των 193 κρατών-μελών του ΟΗΕ.

Η Γερμανία διεκδικεί σταθερά μία θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας κάθε οκτώ χρόνια μετά την επανένωσή της και έχει ήδη υπηρετήσει έξι φορές ως μη μόνιμο μέλος. Η πιο πρόσφατη θητεία της ήταν την περίοδο 2019-2020.

Με πληροφορίες από DW