Να διαπιστώσουν αν είχαν προγόνους που ήταν μέλη του κόμματος των Ναζί βοηθά τους πολίτες μια νέα γερμανική online μηχανή αναζήτησης.

Ο Κρίστιαν Ράινερ από την Αυστρία είπε στο BBC πως βρήκε το όνομα του παππού του μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα: «Βρήκα ότι είχε γίνει μέλος του ναζιστικού κόμματος γύρω στις 21 Απριλίου 1938, λίγες μόνο ημέρες μετά το Anschluss (την προσάρτηση της Αυστρίας)», είπε σχετικά.

Το εν λόγω online εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν αναζητήσεις σε εκατομμύρια κάρτες μελών του NSDAP (Mitgliederkartei). «Είχε κάνει αίτηση να γίνει μέλος του NSDAP μόλις πέντε ημέρες από τη στιγμή που έγινε νόμιμο στην Αυστρία» είπε ο Ράινερ, που έχει εργαστεί στο αυστριακό ενημερωτικό περιοδικό profil. Σημειώνεται πως δεν είχε συναντήσει ποτέ τον παππού του, ο οποίος πέθανε λίγο πριν τη γέννησή του, το 1961.

Το συγκεκριμένο εργαλείο στήθηκε από τη γερμανική εφημερίδα Die Zeit σε συνεργασία με αρχεία στη Γερμανία και τις ΗΠΑ.

«Πάντα ήξερα πως ήταν κοντά στους Ναζί, μα ήταν έκπληξη το ότι του πήρε μόλις πέντε ημέρες» για να μπει στο κόμμα, ανέφερε ο Ράινερ, ο οποίος θεωρεί ότι η μηχανή αναζήτησης είναι σημαντική και επειδή βοηθά να «καθαρίσει» το όνομα και άλλων συγγενών: «Χαίρομαι που δεν βρήκα άλλον από την οικογένειά μου, ειδικά τον πατέρα μου. Ποτέ δεν είχα υποψιαστεί ότι μπορεί να ήταν Ναζί. Στρατολογήθηκε (στη Βέρμαχτ) το 1941 και τραυματίστηκε μερικές φορές».

Σύμφωνα με την Die Zeit, η μηχανή αναζήτησης έχει τεράστια απήχηση. Όπως είπε η Τζούντιθ Μπους, εκπρόσωπος της Die Zeit, έχει χρησιμοποιηθεί εκατομμύρια φορές από τότε που έγινε το λανσάρισμά της στις αρχές του Απριλίου. Ένας χρήστης έγραψε στην ιστοσελίδα της Die Zeit πως βρήκε δύο στενούς συγγενείς, κάτι που διέλυσε τον μύθο πως κανένα από τα μέλη της οικογένειάς του δεν ήταν στο ναζιστικό κόμμα. «Το να αλλάζει η εικόνα σου σε ηλικία 71 ετών είναι ένα δυσάρεστο σοκ» σημείωσε σχετικά.

Περίπου 10.2 εκατομμύρια Γερμανοί έγιναν μέλη του κόμματος στο διάστημα 1925-1945. Οι κάρτες των μελών ήταν αποθηκευμένες στο αρχηγείο των Ναζί στο Μόναχο, και τις τελευταίες ημέρες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου παραλίγο να καταστραφούν. Σύμφωνα με την Die Zeit είχαν δοθεί εντολές να πολτοποιηθούν, ωστόσο τις διέσωσε ο Χανς Χούμπερ, διευθυντής σε κοντινές εγκαταστάσεις χαρτοποιείου, ο οποίος αργότερα τις παρέδωσε στις αμερικανικές δυνάμεις. Για περίπου μισό αιώνα ήταν αποθηκευμένες στο Κέντρο Εγγράφων Βερολίνου και το 1994 παραδόθηκαν στα Γερμανικά Ομοσπονδιακά Αρχεία, με αντίγραφα να στέλνονται στα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον.

Με πληροφορίες από BBC