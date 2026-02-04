Πιθανή ρωσική εμπλοκή φέρονται να «βλέπουν» οι αρχές στην υπόθεση δολιοφθοράς με στόχο σκάφη του γερμανικού πολεμικού ναυτικού, περιλαμβανομένης της κορβέτας Emden.

Γερμανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι οι δύο συλληφθέντες, ένας 37χρονος Ρουμάνος και ένας 54χρονος Έλληνας εργάζονταν στο λιμάνι του Αμβούργου. Η υπόθεση είχε προκύψει έναν χρόνο πριν, τον Ιανουάριο του 2025, και αφορούσε σε περιστατικό στο ναυπηγείο Blohm+Voss, όπου έλεγχοι στην κορβέτα Emden έδειξαν ότι στο σύστημα προώθησης του σκάφους είχε ριφθεί ξένο υλικό (λειαντικό χαλίκι), το οποίο, σύμφωνα με ειδικούς, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει σημαντική ζημιά.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, οι δύο ύποπτοι θεωρείται πως είχαν κάνει σαμποτάζ στα ναυπηγεία σε κορβέτες που προορίζονταν για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις- ρίχνοντας, μεταξύ άλλων, πάνω από 20 κιλά επιβλαβούς υλικού στον κινητήρα. Επίσης υπάρχουν υποψίες και για άλλες ενέργειες: Τρύπημα αγωγών πόσιμου νερού, αφαίρεση καπακιών από δεξαμενές καυσίμων και δολιοφθορές σε ηλεκτρονικά/ ηλεκτρικά συστήματα. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, οι ενέργειές τους θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε σημαντικές ζημιές, ή, έστω, καθυστέρηση στις αποστολές τους.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης έγιναν έρευνες στη Γερμανία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.

Ο 54χρονος Έλληνας συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στο Κοπτερό Ροδόπης και είναι μουσουλμάνος ο οποίος εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΥΠ, ο 54χρονος δεν βρισκόταν στις λίστες της με άτομα ειδικού ενδιαφέροντος, ούτε φαίνεται να είχε αναπτύξει τυχόν εξτρεμιστική δράση και επαφές.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια που θα αποσταλούν για εξέταση, όπως ηλεκτρονικός υπολογιστής, σκληρός δίσκος USB και μικρό χρηματικό ποσό, ενώ πρόκειται να ελεγχθούν λεπτομερώς το προφίλ και οι επαφές του. Σύμφωνα με το Reuters, έγγραφα των ελληνικών αρχών έδειχναν πως στους δύο συλληφθέντες είχαν ανατεθεί εργασίες βαφής και στην κορβέτα Koeln τον Ιούνιο του 2025 και κατά τις εργασίες είχαν κλείσει τον πίνακα ελέγχου, κόβοντας το ρεύμα στο σκάφος με κίνδυνο φωτιάς.

Τον Ιανουάριο του 2025 είχε αναφερθεί πως οι προσπάθειες δολιοφθοράς αφορούσαν σε πάνω από ένα σκάφη, και ότι είχαν υπάρξει προσπάθειες παραβίασης σε γερμανικές ναυτικές βάσεις από ξηράς και αέρος, καθώς και προσπάθειες «προσέγγισης» ενστόλων ενώ επέστρεφαν στα σπίτια τους.

H κορβέτα Emden, κλάσης Braunschweig είναι ένα από τα νεότερα σκάφη του γερμανικού ναυτικού. Το σαμποτάζ εντοπίστηκε ενώ το πλοίο ετοιμαζόταν για το παρθενικό του ταξίδι στο Κίελο.

Πολιτικοί και στρατιωτικοί έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα τη Ρωσία για ενέργειες σαμποτάζ, κατασκοπείας και υβριδικού πολέμου μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Με πληροφορίες από tagesschau, Reuters, ΕΡΤnews, Business Insider