H αστυνομία του Αμβούργου και η Γενική Εισαγγελία συνέλαβαν έναν 37χρονο Ρουμάνο και έναν 54 χρονο Έλληνα, εργάτες που φέρονται να έχουν διαπράξει πράξεις σαμποτάζ σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι της πόλης.

Οι συλλήψεις έγιναν στο Αμβούργο και στον οικισμό Κοπτερό στην Κομοτηνή μετέδωσε η BILD. Επιπλέον, έγιναν έρευνες σε διαμερίσματα των υπόπτων στο Αμβούργο, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Οι ενέργειες συντονίστηκαν από την Eurojust, που είναι αρμόδια για τη διασυνοριακή οργανωμένη εγκληματικότητα, στη Χάγη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Γενικής Εισαγγελίας, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να έχουν παραβιάσει το 2025, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στο λιμάνι του Αμβούργου, διάφορα πλοία που προορίζονταν για το Πολεμικό Ναυτικό της Ομοσπονδιακής Άμυνας. Τα πλοία αυτά βρισκόταν σε ναυπηγείο.

Οι άνδρες φέρεται να έριξαν πάνω από 20 κιλά χαλίκι στον κινητήρα ενός πλοίου, να έσπασαν τις σωληνώσεις παροχής φρέσκου νερού, να αφαίρεσαν τα καπάκια των δεξαμενών καυσίμων και να απενεργοποίησαν τους διακόπτες ασφαλείας του ηλεκτρονικού συστήματος του πλοίου. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μόνο χάρη σε έναν έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο πλοίο πριν από την πρώτη του αναχώρηση, στα μέσα Ιανουαρίου, με προορισμό το Κίελο.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, οι πράξεις αυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές στα πλοία ή να οδηγήσουν σε καθυστέρηση της αναχώρησής τους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια της Γερμανίας και την αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων.

«Εάν οι πράξεις σαμποτάζ δεν είχαν εντοπιστεί, θα είχαν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στα πλοία ή, τουλάχιστον, θα είχαν καθυστερήσει την αναχώρησή τους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των στρατευμάτων» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Eurojust.

Από την έρευνά στο σπίτι του 54χρονου κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τρία USB, μία κάρτα SIM, ένας σκληρός δίσκος υπολογιστή, δεκαεννέα βιβλιάρια τραπέζης. Αυτά τα αντικείμενα παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές, ενώ ο 54χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Κομοτηνής.

Η αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί συνεχίζεται. Στο πλαίσιο της έρευνας θα διασαφηνιστεί επίσης ποιοι ήταν οι πιθανοί εντολείς των πράξεων σαμποτάζ, μετέδωσε το γερμανικό ΜΜΕ.