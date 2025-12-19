Συναγερμό έχει σημάνει στις γερμανικές Αρχές η κυκλοφορία στα social media φωτογραφιών που φέρονται να απεικονίζουν «γυναίκες αστυνομικούς» σε προκλητικές εμφανίσεις και σκηνικά που δεν έχουν καμία σχέση με την υπηρεσία τους.

Οι εικόνες αυτές, που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και απορίες στο κοινό, αποδείχθηκε ότι δεν είναι πραγματικές, αλλά προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης και εντάσσονται σε οργανωμένες διαδικτυακές απάτες.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για deepfake εικόνες, δημιουργημένες μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο να παραπλανήσουν κυρίως άνδρες χρήστες. Τα ψεύτικα προφίλ παρουσιάζουν ελκυστικές γυναίκες ως δήθεν αστυνομικούς του Αμβούργου και τους κατευθύνουν σε επί πληρωμή ιστοσελίδες ή πλατφόρμες με περισσότερο «παρόμοιο» περιεχόμενο. Η αστυνομία ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα λαμβάνει αυξανόμενο αριθμό καταγγελιών για τέτοιου είδους λογαριασμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν είτε εικόνες με επίσημη στολή είτε έντονα σεξουαλικοποιημένες απεικονίσεις.

Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, η αστυνομία του Αμβούργου τόνισε ότι τα συγκεκριμένα προφίλ «πλήττουν σοβαρά τη φήμη της υπηρεσίας και παραβιάζουν τα δικαιώματα προσωπικότητας πραγματικών ανθρώπων». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η αστυνομία δεν διατηρεί ιδιωτικούς λογαριασμούς στο Instagram ή σε άλλες πλατφόρμες για μεμονωμένους ένστολους και ότι η επίσημη ενημέρωση του κοινού γίνεται αποκλειστικά μέσω των θεσμοθετημένων καναλιών επικοινωνίας.

Οι γερμανικές Αρχές εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών κατά των δημιουργών και διακινητών του υλικού, ενώ καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναφέρουν άμεσα τα ύποπτα ή ψεύτικα προφίλ. Όπως επισημαίνεται, η κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία παραπλανητικού περιεχομένου μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, τόσο για την εξαπάτηση χρηστών όσο και για τη δυσφήμηση θεσμών.

Η υπόθεση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο ανησυχίας για τη ραγδαία εξάπλωση των deepfakes. Πρόσφατα, η International Telecommunication Union του ΟΗΕ είχε καλέσει εταιρείες και ψηφιακές πλατφόρμες να υιοθετήσουν εργαλεία ανίχνευσης και αφαίρεσης τέτοιου υλικού, προειδοποιώντας ότι η εμπιστοσύνη των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα μειώνεται δραστικά.

Στο ίδιο πνεύμα, τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Adobe, επενδύουν σε συστήματα ψηφιακής επαλήθευσης, προκειμένου οι χρήστες να μπορούν να γνωρίζουν αν μια εικόνα ή ένα βίντεο είναι αξιόπιστο. Οι Αρχές του Αμβούργου υπογραμμίζουν ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των κινδύνων που κρύβει η καταχρηστική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Με πληροφορίες από τη Daily Mail