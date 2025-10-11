Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Γκίσεν της Γερμανίας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε αγορά, μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το τοπικό ραδιοστθαμό της Έσσης, ο δράστης άνοιξε πυρ σε γραφείο αθλητικών στοιχημάτων στην πλατεία της αγοράς και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, λίγο μετά τις 3 μ.μ.

Mass Shooting Germany



There has been a shooting at or near at a market in Giessen, Germany.



Intial reports indicate that multiple people have been shot.



The condition of those injured is unknown at this stage.



The gunman remains at large. #Giessen #Shooting pic.twitter.com/ERUHHI4eUd — Chyno News (@ChynoNews) October 11, 2025