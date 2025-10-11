Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Γκίσεν της Γερμανίας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε αγορά, μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το τοπικό ραδιοστθαμό της Έσσης, ο δράστης άνοιξε πυρ σε γραφείο αθλητικών στοιχημάτων στην πλατεία της αγοράς και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, λίγο μετά τις 3 μ.μ.

