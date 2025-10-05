Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανάρρωσε από τον κορωνοϊό που τον είχε ταλαιπωρήσει την προηγούμενη εβδομάδα, με αποτέλεσμα να απουσιάσει από τη Media Day των Μπακς. Παρότι δεν έχει επανέλθει ακόμη πλήρως στο 100% της φυσικής του κατάστασης, επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας.

Ο ηγέτης των Μπακς έδωσε το παρών στο προπονητικό κέντρο, όπου συναντήθηκε με παλιούς και νέους συμπαίκτες, ενώ προχώρησε και σε δηλώσεις μπροστά στην κάμερα της ομάδας του Μιλγουόκι.

Giannis sees the potential. pic.twitter.com/BF6FTtOEUh — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 4, 2025

Ο Αντετοκούνμπο μίλησε τόσο για την ασθένεια που είχε, όσο και για τις δυνατότητες των Μπακς: «Δεν θα σας πω ψέματα, ήμουν στο κρεβάτι μου με τις κουβέρτες μου και έτρεμα και για μερικές ημέρες δεν μπορούσανα παρακολουθήσω την προπόνηση. Αλλά σήμερα είδα το βίντεο και καταλαβαίνω τις δυνατότητες που έχει η ομάδα», σημείωσε ο Γιάννης.

«Μπορούμε να παίξουμε γρήγορα, είμαστε καλοί αθλητές και απλά πρέπει να μεταφέρουμε καλά την μπάλα. Η μπάλα δεν πρέπει να κολλάει. Αν η μπάλα αρχίσει να κολλάει τότε δεν θα είμαστε τόσο καλοί. Έχουμε πολύ σουτ και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσηλωμένοι αμυντικά. Πρέπει να είμαστε σαν ”κόλλα”. Αν είμαστε ενωμένοι, θα είμαστε καλοί», κατέληξε ο ηγέτης των Μπακς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται τώρα να έρθουν αντιμέτωποι με τους Μαϊάμι Χίτ την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, σε ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα θα επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις.