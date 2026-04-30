Για ολόκληρες γενιές οπαδών του ποδοσφαίρου, κανένα Μουντιάλ δεν θα ήταν πλήρες χωρίς τη συγκίνηση του να ανοίγεις ένα πακέτο αυτοκόλλητων της Panini και να ανακαλύπτεις τον Ζίκο, τον Φραντς Μπεκενμπάουερ, τον Ντιέγκο Μαραντόνα ή τον Λιονέλ Μέσι να σε κοιτάζουν.

Από την πρώτη συλλογή αυτοκόλλητων της ιταλικής εταιρείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970 στο Μεξικό, η προσπάθεια —και συνήθως η αποτυχία— να συμπληρώσουν το άλμπουμ γίνεται εμμονή για τους νεαρούς φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, με τις ανταλλαγές στις παιδικές χαρές να είναι διαχρονικές.

Το φετινό Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό θα αποτελέσει όμως τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα και θα απαιτήσει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό από το χαρτζιλίκι των παιδιών.

Με 48 χώρες να συμμετέχουν στο τουρνουά τον Ιούνιο και τον Ιούλιο —η μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών— θα χρειαστούν 980 μοναδικά αυτοκόλλητα, συμπεριλαμβανομένων 68 «ειδικών», για να συμπληρωθεί το άλμπουμ 112 σελίδων που θα είναι διαθέσιμο από την Πέμπτη.

Τα μεμονωμένα φακελάκια των επτά αυτοκόλλητων πωλούνται στην Eλλάδα προς 1,30 ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι, ακόμη και με απίστευτη τύχη και χωρίς διπλότυπα, θα χρειάζονταν 140 πακέτα, με συνολικό κόστος 182 ευρώ.

Στατιστικά, ωστόσο, μπορεί να χρειαστούν περισσότερα από 1.000 πακέτα για να συγκεντρωθούν όλοι οι παίκτες του άλμπουμ, πράγμα που σημαίνει δαπάνη της τάξης των 1.300 ευρώ!

Αποκαλυπτήρια του άλμπουμ στο Γουέμπλεϊ

Η μεγαλύτερη συλλογή που έχει κυκλοφορήσει ποτέ η Panini παρουσιάστηκε σε μια ειδική εκδήλωση στο Στάδιο Γουέμπλεϊ την Τρίτη, με τους πρώην παίκτες της Αγγλίας Ντέιβιντ Τζέιμς, Τζον Μπαρνς και Γκάρι Κέιχιλ να αναπολούν τις μέρες που συλλέγαν αυτοκόλλητα.

«Μεγάλωσα συλλέγοντας αυτοκόλλητα Panini, ανταλλάσσοντας τα με φίλους στην αυλή και προσπαθώντας να συμπληρώσω το άλμπουμ σε κάθε τουρνουά, το άλμπουμ σηματοδοτούσε πάντα για μένα την πραγματική έναρξη ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου!», δήλωσε ο πρώην αμυντικός της Τσέλσι, Κέιχιλ.

«Το να βλέπω τον εαυτό μου στη συλλογή κατά τη διάρκεια της ενεργού μου καριέρας ήταν μια σουρεαλιστική και περήφανη στιγμή, και μια υπενθύμιση πώς αυτά τα αυτοκόλλητα γίνονται μέρος της ιστορίας κάθε Παγκοσμίου Κυπέλλου.»

Όταν η σκόνη του Παγκοσμίου Κυπέλλου καταλαγιάσει, ίσως είναι συνετό να αποθηκεύσετε τα διπλά αυτοκόλλητα στη σοφίτα, καθώς υπάρχει μια αναπτυσσόμενη αγορά για vintage αυτοκόλλητα.

Το 2021, ένα αυτοκόλλητο Panini του 1979 με τον Μαραντόνα, τότε 19 ετών, πωλήθηκε σε δημοπρασία για 470.000 λίρες (542.000 ευρώ)!

Με πληροφορίες από Reuters

