Ένας άγριος καβγάς έλαβε χώρα σε εκδρομή στην Ταϊλάνδη, με πρωταγωνιστή έναν Βρετανό τουρίστα που επιτέθηκε με γροθιές σε έναν Άραβα, επειδή έβαλε τα πόδια στο προσκέφαλο του καθίσματός του, εντός του βαν στο οποίο επέβαιναν.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη την Τρίτη (11/11) στο Πουκέτ, με τον Βρετανό να γίνεται έξαλλος όταν διαπίστωσε ότι ο Άραβας είχε βάλει τα πόδια κοντά στο κεφάλι του. Ο νεαρός τουρίστας απαίτησε να τα κατεβάσει, αλλά ο άνδρας απάντησε ειρωνικά και τον χλεύασε, γεγονός που του προκάλεσε μεγαλύτερο εκνευρισμό.

Το αποτέλεσμα είναι ο Βρετανός να αρχίζει να χτυπάει με γροθιές τον συνεπιβάτη του, με τον Άραβα να απαντά επίσης, προσπαθώντας να τον χτυπήσει στο κεφάλι. Άμεσα επενέβησαν υπάλληλοι που ήταν υπεύθυνοι για την μεταφορά των τουριστών, σταματώντας τον άγριο καυγά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Άραβας τουρίστας επέστρεψε στο ξενοδοχείο που διέμενε προκειμένου να συνεχιστεί κανονικά η εκδρομή, με τον Βρετανό να χαρακτηρίζεται ευγενικός πριν ξεσπάσει ο καυγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Πηγή: Daily Mail