Ένα σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη, όπου ένας 54χρονος Αμερικανός τουρίστας έπεσε θύμα βαριάς επίθεσης και δολοφονήθηκε με μαχαίρι και χτυπήματα κατά τη διάρκεια ραντεβού που είχε κανονίσει με μια 24χρονη πρώην σύντροφό του προκειμένου να την πείσει να επανασυνδεθούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ενημέρωση των τοπικών αρχών και ιατροδικαστικών πηγών, ο 54χρονος Στάιν Χιθ Κόουλ δέχθηκε πέντε μαχαιριές και υπέστη δύο σπασμένα πόδια μετά από επίθεση που δέχθηκε από τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων ο νέος σύντροφος της 24χρονης και ο αδελφός της.

Η συνάντηση είχε κανονιστεί ως μια προσπάθεια του Αμερικανού να πείσει την κοπέλα να είναι ξανά μαζί, αλλά η κατάσταση κλιμακώθηκε σε βίαιη σύγκρουση. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο Κόουλ φέρεται να έβγαλε ένα κουζινομάχαιρο κατά τη διάρκεια της συζήτησης, πράγμα που πιθανώς προκάλεσε την άμεση αντίδραση των υπόπτων που τον επιτέθηκαν με έναν μεταλλικό σωλήνα και ένα μαχαίρι.

Οι τέσσερις άνδρες που εμπλέκονται στην επίθεση συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για πρόκληση θανάτου από επίθεση σε άλλο πρόσωπο, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τις ευθύνες.

Αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν υπό διερεύνηση, αυτό το τραγικό περιστατικό καταδεικνύει πώς μια προσωπική διαμάχη και μια συναισθηματική σύγκρουση μπορούν να οδηγήσουν σε ακραία βία με μοιραία αποτελέσματα.