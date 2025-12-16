Στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της, εντός σχολικής μονάδας της Αττικής, προχωρεί το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε σχετική ενημέρωση από πλευράς υπουργείου, το οποίο ωστόσο, σημείωσε ότι δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε σχόλιο ή σχετική ενέργεια, σε ό,τι αφορά στη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτήν πράξη, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς», καταλήγει η ενημέρωση του υπουργείου.