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Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τιμήθηκε με το Βραβείο Ζαχάροφ 2026 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κορυφαία διάκριση της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πρόκειται για τη δεύτερη διεθνή αναγνώριση που λαμβάνει το δικαστήριο –το οποίο είναι αρμόδιο για εγκλήματα πολέμου– μέσα στον τρέχοντα μήνα, και έρχεται μόλις δύο εβδομάδες αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων κατά του δικαστηρίου.

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Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες αφότου η πρώην δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Νάβι Πιλάι, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης – μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ευρέως ως εκδήλωση στήριξης προς το δικαστήριο, το οποίο δέχεται έντονες πιέσεις.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με έδρα τη Χάγη, αποτελεί εδώ και καιρό στόχο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η εκστρατεία του εναντίον του δικαστηρίου κλιμακώθηκε αφότου το τελευταίο εξέδωσε, πέρυσι, εντάλματα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην Υπουργού Άμυνας της χώρας.

Το βραβείο της ΕΕ, το οποίο φέρει το όνομα του εκλιπόντος Σοβιετικού αντιφρονούντος Αντρέι Ζαχάροφ, απονέμεται ετησίως από το 1988 σε πρόσωπα και οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες.

The International Criminal Court and its officials have been awarded the European Parliament’s 2026 Sakharov Prize for Freedom of Thought. Learn more about the laureate here ➡️ https://t.co/zst2LyCbu1 https://t.co/iE0UKp1bp0 — European Parliament (@Europarl_EN) October 22, 2026