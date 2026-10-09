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Η επιτροπή αναγνώρισε τη μακρά πορεία της δικαστή, η οποία ξεκίνησε υπερασπιζόμενη αγωνιστές κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.

Η Πιλάι υπηρέτησε σε σημαντικά διεθνή δικαστήρια και στον ΟΗΕ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναγνώριση της σεξουαλικής βίας ως εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο δώδεκα εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών και θα απονεμηθεί επίσημα στις 10 Δεκεμβρίου στο Όσλο.

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Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ απένειμε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης στη Νοτιοαφρικανή δικαστή, Ναβανέθεμ «Νάβι» Πιλάι, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου.

Ο Γέργκεν Βάτνε Φρύντνες, ανακοινώνοντας τη φετινή βράβευση, υπογράμμισε ότι η Νάβι Πιλάι έχει διευρύνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής και έχει ενισχύσει την επιρροή του διεθνούς δικαίου. Όπως ανέφερε, η Πιλάι έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης παγκόσμιας έννομης τάξης, επιδεικνύοντας εξαιρετικό θάρρος.

Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ εξήρε, παράλληλα, τη μακρά επαγγελματική της πορεία, υπενθυμίζοντας ότι ξεκίνησε την καριέρα της ως δικηγόρος στη Νότια Αφρική, όπου ήρθε αντιμέτωπη με τις βαθιά ριζωμένες διακρίσεις.

«Μια κοινή συνισταμένη διατρέχει ολόκληρη την πορεία της: από τα πρώτα της βήματα, όταν υπερασπιζόταν τον Νέλσον Μαντέλα και άλλους αγωνιστές που αντιστάθηκαν στο απαρτχάιντ, έως τη θητεία της ως δικαστή σε ορισμένες από τις σημαντικότερες διεθνείς δικαστικές υποθέσεις της εποχής μας», ανέφερε η επιτροπή.

Ο Γέργκεν Βάτνε Φρύντνες δήλωσε ότι η Νάβι Πιλάι έχει «διευρύνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής και έχει ενισχύσει την επιρροή του διεθνούς δικαίου». Ανακοινώνοντας τη φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης, πρόσθεσε ότι η Πιλάι έχει πρωτοστατήσει στην προσπάθεια για τη διαμόρφωση «μιας πιο ολοκληρωμένης παγκόσμιας έννομης τάξης», επιδεικνύοντας εξαιρετικό θάρρος.

Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ εξήρε, στη συνέχεια, τη μακρά επαγγελματική της πορεία, επισημαίνοντας ότι ξεκίνησε ως δικηγόρος στη Νότια Αφρική, όπου ήρθε αντιμέτωπη με βαθιά ριζωμένες διακρίσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι η Πιλάι διαθέτει «ακλόνητη ηθική πυξίδα».

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Συνεχίζοντας την ομιλία του για την ανακοίνωση της φετινής βράβευσης, ο Φρύντνες υπογράμμισε ότι η Πιλάι, σήμερα 85 ετών, έχει συμβάλει ώστε κράτη και ηγέτες να λογοδοτούν για τις πράξεις τους, ενώ έχει προσφέρει ελπίδα στα θύματα. Όπως ανέφερε, η ίδια έχει τονίσει την ευθύνη τόσο των ατόμων όσο και των κρατών να σέβονται και να τηρούν το κράτος δικαίου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, στάθηκε επίσης στις ισχυρές πιέσεις που δέχεται σήμερα το σύστημα του διεθνούς δικαίου, επισημαίνοντας ότι παρατηρείται μια στροφή προς αυτό που αποκάλεσε «πολιτική της ισχύος». «Όταν η ισχύς υπερισχύει του δικαίου, υπονομεύεται η σταθερότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας, τόνισε ότι η αφοσίωση της Πιλάι στη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελεί πηγή ελπίδας και έμπνευσης για όλους όσοι αγωνίζονται για έναν πιο ειρηνικό κόσμο.

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REUTERS/Valentin Flauraud

Νάβι Πιλάι: «Μία ακλόνητη πυξίδα ηθικής»

Η Πιλάι γεννήθηκε στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, σε οικογένεια ινδικής καταγωγής, κατά την περίοδο του απαρτχάιντ. Έγραψε ιστορία το 1967, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που άνοιξε δικό της δικηγορικό γραφείο στην επαρχία Νατάλ της Νότιας Αφρικής.

Από τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής της πορείας ως δικηγόρος, ήρθε αντιμέτωπη με τις φυλετικές διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Στο πλαίσιο της δράσης της, ανέλαβε την υπεράσπιση του Νέλσον Μαντέλα, καθώς και άλλων αγωνιστών που αντιτάχθηκαν στο καθεστώς του Απαρτχάιντ.

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Στη συνέχεια, ακολούθησε μια μακρά και σημαντική πορεία στον χώρο της διεθνούς Δικαιοσύνης. Υπηρέτησε ως δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα, καθώς και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Παράλληλα, ανέλαβε καθήκοντα Ύπατης Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ενώ μέχρι πρόσφατα βρισκόταν στην προεδρία της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Πιλάι σε ορισμένες από τις σημαντικότερες αποφάσεις στην ιστορία της διεθνούς Δικαιοσύνης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η αναγνώριση από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα ότι ο βιασμός και η σεξουαλική βία μπορούν να στοιχειοθετήσουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αλλά και πράξεις γενοκτονίας.

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Ο Φρύντνες αποκάλυψε ότι η επιτροπή δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να επικοινωνήσει με τη φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης, Νάβι Πιλάι. «Γι’ αυτό, το μήνυμά μου προς εκείνη είναι το εξής: αν δείτε να σας καλεί ένας νορβηγικός αριθμός, παρακαλώ, απαντήστε», είπε γελώντας, προσθέτοντας: «Θα ήθελα πολύ να μιλήσω μαζί σας πολύ σύντομα».

Το Νόμπελ Ειρήνης είναι το πέμπτο βραβείο Νόμπελ που απονέμεται αυτή την εβδομάδα, μετά τα βραβεία Λογοτεχνίας, Χημείας, Φυσικής και Ιατρικής. Το 2025, το Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Το φετινό βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 12 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια, θα απονεμηθεί επισήμως στο Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου. Η ημερομηνία συμπίπτει με την επέτειο του θανάτου του Σουηδού βιομηχάνου Άλφρεντ Νόμπελ, ο οποίος θέσπισε τα βραβεία μέσω της διαθήκης του το 1895.

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Με πληροφορίες από BBC, Reuters