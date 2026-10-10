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Από την έντονη δυσαρέσκεια στις απειλές κατά της Νορβηγίας, προχώρησε για μία ακόμη χρονιά ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφαση της επιτροπής να μην του απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η απόφαση της επιτροπής είναι «ντροπιαστική» και «αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα στη Νορβηγία», όπου εδρεύει η επιτροπή που απονέμει το βραβείο.

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«Το Νόμπελ Ειρήνης έχει απαξιωθεί για πάντα από μια χούφτα ριζοσπαστικών ιδεολόγων που είναι αντιδημοκρατικοί και στην πραγματικότητα εχθροί του πολιτισμού», δήλωσε ο Τραμπ σε συγκέντρωση υποστηρικτών του στη Νέα Υόρκη.