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«Αν χειροκροτήσετε λίγο πιο δυνατά, ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον Τραμπ», αστειεύτηκε η Νάβι Πιλάι, όταν πληροφορήθηκε ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2026. Η ίδια βρισκόταν στη Νυρεμβέργη, όπου συμμετέχει σε συμπόσιο για το διεθνές δίκαιο, και οι παρευρισκόμενοι την υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα.

«Ωστόσο, ως δικηγόρος και δικαστής, οφείλω να επιβεβαιώσω ότι πρόκειται πράγματι για αλήθεια», πρόσθεσε γελώντας.

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Amazing moment. Navi Pillay has received the Nobel Peace Prize ! https://t.co/HL3r1PJzLO We are at the Nuremberg Court; I cannot think of a stronger symbol for her Nobel prize. We are all so thrilled! This is her first reactions upon hearing the news: https://t.co/Crbj6XdiyQ — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) October 9, 2026

Τη χαρακτηριστική αντίδρασή της κατέγραψε σε βίντεο η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, Ανιές Καλαμάρ, η οποία στη συνέχεια το ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.

«Το τελευταίο πράγμα που έκανα ήταν να υποβάλω την έκθεση για τη Γάζα, στην οποία χαρακτηρίζω ως γενοκτονία όσα συμβαίνουν εκεί», σημείωσε η Πιλάι.