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«Αν χειροκροτήσετε λίγο πιο δυνατά, ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον Τραμπ», αστειεύτηκε η Νάβι Πιλάι, όταν πληροφορήθηκε ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2026. Η ίδια βρισκόταν στη Νυρεμβέργη, όπου συμμετέχει σε συμπόσιο για το διεθνές δίκαιο, και οι παρευρισκόμενοι την υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα.

«Ωστόσο, ως δικηγόρος και δικαστής, οφείλω να επιβεβαιώσω ότι πρόκειται πράγματι για αλήθεια», πρόσθεσε γελώντας.

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Τη χαρακτηριστική αντίδρασή της κατέγραψε σε βίντεο η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, Ανιές Καλαμάρ, η οποία στη συνέχεια το ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.

«Το τελευταίο πράγμα που έκανα ήταν να υποβάλω την έκθεση για τη Γάζα, στην οποία χαρακτηρίζω ως γενοκτονία όσα συμβαίνουν εκεί», σημείωσε η Πιλάι.

Το Νόμπελ Ειρήνης 2026 στην Ναβανέτεμ «Νάβι» Πιλάι για την «προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου»