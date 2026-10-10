Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την ενόχλησή του για το γεγονός ότι δεν τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μέσα από ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος απαρίθμησε ενέργειες που αποδίδει στον εαυτό του στον τομέα της διευθέτησης διεθνών συγκρούσεων, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την απόφαση της επιτροπής να μην του απονείμει το βραβείο.

«Τερμάτισα οκτώ πολέμους και βρίσκομαι κοντά στον τερματισμό ή τη διευθέτηση άλλων δύο», έγραψε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως πρωταγωνιστή στην προσπάθεια επίλυσης πολεμικών συγκρούσεων.

Advertisement

Advertisement

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ακόμη ότι εξασφάλισε την επιστροφή όλων των Ισραηλινών ομήρων, καθώς και ότι συνέβαλε στην απελευθέρωση εκατοντάδων άλλων ομήρων που κρατούνταν σε διάφορες χώρες.

Αναφερόμενος στη Βενεζουέλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι νίκησε σε πόλεμο και συνέλαβε τον επικεφαλής της χώρας, τον οποίο χαρακτήρισε «βίαιο δικτάτορα».

Στην ανάρτησή του συμπεριέλαβε και το Ιράν, αποκαλώντας το «υπ’ αριθμόν ένα κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι δικές του παρεμβάσεις εμπόδισαν την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Παρά τους ισχυρισμούς του για τα πεπραγμένα της προεδρίας του, ο Τραμπ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν έλαβε τη συγκεκριμένη διάκριση.

«Κι όμως, παρά όλα αυτά, ούτε εγώ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λάβαμε το Νόμπελ Ειρήνης. Ουάου!», κατέληξε στην ανάρτησή του.