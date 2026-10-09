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Το ισραηλινό υπουργείο υποστήριξε ότι η επιλογή της Επιτροπής Νόμπελ νομιμοποιεί το μίσος και τις προκαταλήψεις κατά του Ισραήλ.

Η Νάβι Πιλάι, η οποία τιμήθηκε για το πολυετές έργο της υπέρ του διεθνούς δικαίου, εξέφρασε τη βαθιά τιμή και ευγνωμοσύνη της για τη συγκεκριμένη διάκριση.

Η ίδια αφιέρωσε το βραβείο στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της τήρησης των νόμων.

Η Πιλάι προειδοποίησε ότι η υπονόμευση του διεθνούς δικαίου απειλεί να επιτρέψει στην εξουσία να καθορίζει αυθαίρετα ποια ανθρώπινα δεινά αναγνωρίζονται.

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Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δεν μάσησε τα λόγια του για τη νικήτρια του Βραβείου Ειρήνης Νάβι Πιλάι. «Ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση», ήταν η ανάρτησή του υπουργείου στο X.

«Τώρα που η Επιτροπή Νόμπελ βράβευσε το μεγαλύτερο ψέμα του 21ου αιώνα, ο Γιόζεφ Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί στην κόλαση», γράφει το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών σε μια ανάρτηση, σύμφωνα με το NTB.

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If there were an award for lies, hatred, and blood libels, Navi Pillay wouldn’t just be a contender. She’d be a frontrunner. Her role in the relentless, politically motivated demonization of Israel and promotion of the genoLIE speaks volumes. Awarding Pillay the Nobel Peace Prize isn’t a recognition of justice. It’s the grotesque weaponization of an award to legitimize anti-Israel hatred and prejudice. Now that the Nobel commission has rewarded the biggest lie of the 21st century, Joseph Goebbels is certainly applauding from hell. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 9, 2026

«Αν υπήρχε βραβείο για τα ψέματα και το μίσος, η Πιλάι δεν θα ήταν απλώς υποψήφια· θα ήταν το φαβορί», γράφει περαιτέρω το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών.

Το υπουργείο γράφει επίσης ότι η Πιλάι έχει συμβάλει στη δαιμονοποίηση του Ισραήλ.

Η Ναβανέθεμ «Νάβι» Πιλάι τιμάται με το Βραβείο Ειρήνης για το έργο δεκαετιών που έχει επιτελέσει υπέρ της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Πριν από ένα χρόνο, ήταν μεταξύ εκείνων που δήλωσαν ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα συνιστούσε γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Νάβι Πιλάι: Η πρώτη δημόσια αντίδρασή της για το Νόμπελ Ειρήνης – Το αφιέρωσε στους επιζώντες κάθε διεθνούς εγκλήματος

«Βαθιά τιμή και ευγνωμοσύνη» δήλωσε ότι αισθάνεται η νέα κάτοχος του βραβείου, τονίζοντας ότι οι απόπειρες υπονόμευσης του διεθνούς δικαίου απειλούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Στο Δικαστήριο της Νυρεμβέργης βρισκόταν η Νάβι Πιλάι όταν πληροφορήθηκε τη βράβευσή της με το Νόμπελ Ειρήνης. Στην πρώτη αυθόρμητη ομιλία της, απευθυνόμενη σε φίλους και συναδέλφους, αντιμετώπισε αρχικά την είδηση με χιούμορ.

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«Μάλλον είναι φάρσα. Ωστόσο, ως δικηγόρος και δικαστής, θα ήθελα να το επαληθεύσω», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν είχε ακόμη συνέλθει από την έκπληξη.

Η ίδια δήλωσε ότι αισθάνεται «βαθιά τιμή και ευγνωμοσύνη» για τη βράβευση, αφιερώνοντας το Νόμπελ «σε όλους τους επιζώντες του διεθνούς εγκλήματος», καθώς και στους επαγγελματίες και τους υπερασπιστές του διεθνούς δικαίου.

Amazing moment.



Navi Pillay has received the Nobel Peace Prize ! https://t.co/HL3r1PJzLO



We are at the Nuremberg Court; I cannot think of a stronger symbol for her Nobel prize.



We are all so thrilled!



This is her first reactions upon hearing the news: pic.twitter.com/Crbj6XdiyQ Advertisement October 9, 2026

«Η εξουσία, όχι ο νόμος, να καθορίζει ποίου τα βάσανα έχουν σημασία»

Η Νάβι Πιλάι προειδοποίησε ότι οι προσπάθειες υπονόμευσης του διεθνούς δικαίου απειλούν να οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε έναν κόσμο όπου η ισχύς υπερισχύει της δικαιοσύνης.

Όπως τόνισε, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα σήμαινε ότι η εξουσία, και όχι ο νόμος, θα καθόριζε ποια ανθρώπινα δεινά αναγνωρίζονται και ποια αγνοούνται.

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Η βραβευθείσα Πιλάι υπογράμμισε ότι σε κάθε θέση από την οποία υπηρέτησε προσπάθησε να προωθήσει και να προστατεύσει την ίση αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών, αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου.

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