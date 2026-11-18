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Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εντός του μπλοκ της αντιπολίτευσης, το οποίο υποψιάζεται ότι ο Μπένετ προωθεί ιδιωτικά τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τον Νετανιάχου.

Το κόμμα Λικούντ χαρακτήρισε τη συνάντηση καθαρά υπηρεσιακή, ενώ στελέχη της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν τον Μπένετ ότι υπονομεύει τις προσπάθειες για αντικατάσταση της παρούσας κυβέρνησης.

Παρά την εσωτερική ένταση, οι ηγέτες του μπλοκ της αλλαγής εξέδωσαν αργότερα κοινή δήλωση, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για τη συγκρότηση κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης υπό τον Άιζενκοτ.

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Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Κνεσέτ την Τετάρτη χωρίς να ενημερώσει τον Γκάντι Άιζενκοτ, γεγονός που προκάλεσε κατηγορίες εντός του μπλοκ που επιδιώκει την αντικατάσταση του Νετανιάχου στην ηγεσία της κυβέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες ο Μπένετ προσπαθεί να κατευθύνει τα μέλη του προς μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά το μεσημέρι, περίπου μία ώρα πριν ο Μπένετ προγραμματιζόταν να παραστεί σε συγκέντρωση των ηγετών του μπλοκ της αλλαγής, το οποίο περιλαμβάνει το κόμμα «Yashar» του Άιζενκοτ, την παράταξη «Μαζί» του Μπένετ, το «Yisrael Beytenu» του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν και τους «Δημοκράτες» του Γιάιρ Γκολάν.

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Το Λικούντ επιβεβαίωσε τη συνάντηση λίγο αφότου δημοσιογράφοι κατέγραψαν τον Μπένετ να εισέρχεται στο γραφείο του Νετανιάχου, περιγράφοντάς την ως ενημέρωση για θέματα ασφάλειας και όχι ως πολιτικές διαπραγματεύσεις.

🔴 Prime Minister Netanyahu and B’Yachad party chairman Bennett hold a meeting for a security briefing at the Knesset https://t.co/ESBx23Ccn3 November 18, 2026

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμιν Νετανιάχου και ο πρόεδρος του «Μαζί», Ναφτάλι Μπένετ, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε συνάντηση για ενημέρωση σε θέματα ασφάλειας στην Κνεσέτ», ανέφερε το κόμμα σε δήλωσή του.

Ωστόσο, η χρονική στιγμή της συνάντησης και η παράλειψη του Μπένετ να ενημερώσει τον Άιζενκοτ προκάλεσαν υποψίες στους πολιτικούς συμμάχους του, ιδίως μετά από αναφορές ότι ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ιδιωτικά τη δημιουργία κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή του Νετανιάχου.

Ο εκπρόσωπος του Άιζενκοτ επιβεβαίωσε στην εφημερίδα «The Jerusalem Post» ότι ο πρόεδρος του κόμματος «Yashar» δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη συνάντηση.

Η συνάντηση των ηγετών του μπλοκ της αλλαγής, που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 1:30 μ.μ., αναβλήθηκε στη συνέχεια για τις 3 μ.μ.

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Σύμφωνα με ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Ίλι Ζίλμπεργκ, υψηλόβαθμα στελέχη του μπλοκ «Αλλαγή» πιστεύουν ότι ο Μπένετ έχει πλέον αποφασίσει να σχηματίσει κυβέρνηση ενότητας με τον Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας είχε ταχθεί κατά της παραμονής του στην ηγεσία.

‘This meeting was done, in a sense, in front of the cameras. Bennett seems to have wanted to be seen walking into Prime Minister Netanyahu’s office at the Knesset.’ Senior Correspondent @owenalterman joins @_BiancaZanini Catch the full segment 👉 https://t.co/XkecSwIIuV https://t.co/2rcmUmkN1K — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 18, 2026

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος συνέκρινε τον Μπένετ με την Ίντιτ Σίλμαν, η αποχώρηση της οποίας από τον κυβερνητικό συνασπισμό του Μπένετ το 2022 συνέβαλε στην πτώση της κυβέρνησής του.

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«Φαίνεται ότι αυτή τη φορά, η Σίλμαν του μπλοκ της αλλαγής είναι ο ίδιος ο Ναφτάλι Μπένετ», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η κριτική αντανακλά τους αυξανόμενους φόβους ότι ο Μπένετ θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες του μπλοκ να αντικαταστήσει τον Νετανιάχου, επιμένοντας σε συμφωνία με το Λικούντ αντί να επιδιώξει μια κυβέρνηση που θα υποστηρίζεται από τα υπερορθόδοξα ή τα αραβικά κόμματα.

Ο πολιτικός σχολιαστής Χαΐμ Λεβίνσον ήταν εξίσου επικριτικός, γράφοντας: «Με λίγα λόγια, ο Μπένετ διαλύει το μπλοκ της αλλαγής και χαρίζει στον Μπίμπι άλλες εκλογές».

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Η συνάντηση ήταν η πρώτη μεταξύ του Μπένετ και του Νετανιάχου σε σχεδόν πεντέμισι χρόνια, από τότε που ο Μπένετ αντικατέστησε τον Νετανιάχου ως πρωθυπουργός τον Ιούνιο του 2021.

Στο μεταξύ η συνάντηση μεταξύ του Γκάντι Άιζενκοτ από το κόμμα «Γιάσαρ», του Ναφτάλι Μπένετ από το «Μπεγιάχαντ», του Γιάιρ Λαπίντ, του Γιάιρ Γκολάν από το κόμμα «Οι Δημοκρατικοί» και του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν από το «Ισραήλ Μπεϊτένου» ολοκληρώθηκε στην Κνεσέτ την Τετάρτη, μετά από περίπου μία ώρα.

Στη συνέχεια εξέδωσαν κοινή δήλωση, στην οποία ανέφεραν ότι βρίσκονται σε «πλήρη συμφωνία» σχετικά με την «επείγουσα ανάγκη» να συγκροτηθεί μια «εθνική κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης με επικεφαλής τον Άιζενκοτ».

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Η αντικατάσταση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποτελεί «κορυφαία προτεραιότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατό», ανέφεραν.

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Η δήλωση επιβεβαίωσε επίσης ότι οι ηγέτες συζήτησαν «την πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζει επί του παρόντος το Ισραήλ, στους τομείς της ασφάλειας, των κοινωνικών θεμάτων και των διεθνών σχέσεων», καθώς και την «κρίσιμη ευαισθησία των επόμενων ημερών».

Τα κόμματα συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τη συνεργασία τους και εξήραν την εκλογή, την Τρίτη, του Προέδρου της Κνεσέτ Ματάν Καχάνα.

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