Σκηνές από το αιγυπτιακό θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας Σαρμ ελ Σέιχ πριν από τη διεθνή σύνοδο κορυφής για τη Γάζα - Οχήματα περνούν δίπλα από μια πινακίδα που καλωσορίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο δρόμο δίπλα από το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, πριν από μια διεθνή σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, που πραγματοποιείται εν μέσω εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στο αιγυπτιακό θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας Σαρμ ελ Σέιχ, 13 Οκτωβρίου 2025. Η φωτογραφία τραβήχτηκε μέσα από ένα παράθυρο. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, βρίσκεται σήμερα στην Αίγυπτο, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο Ειρήνης στο Σαρμ ελ Σέιχ, εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ από την πλευρά της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για μια ιστορική στιγμή. Από την Τετάρτη η ΕΕ θα επιτηρεί το συνοριακό πέρασμα μεταξύ τη Γάζας και της Αιγύπτου σύμφωνα με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Φον ντερ Λάιεν: “Μια ιστορική στιγμή – η Ευρώπη στηρίζει τη συμφωνία”

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε τη συμφωνία ως “ιστορικό ορόσημο”, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση “στηρίζει πλήρως” το ειρηνευτικό σχέδιο που επιτεύχθηκε χάρη στη μεσολάβηση των ΗΠΑ, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

«Η επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων είναι μια στιγμή καθαρής χαράς για τις οικογένειές τους και ανακούφισης για ολόκληρο τον κόσμο. Σημαίνει ότι μια σελίδα μπορεί να γυρίσει, ένα νέο κεφάλαιο μπορεί να ξεκινήσει», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

«Η ολοκλήρωση της συμφωνίας που τερματίζει τον πόλεμο σήμερα στο Σαρμ ελ Σέιχ είναι ιστορικό ορόσημο. Η Ευρώπη στηρίζει πλήρως το σχέδιο ειρήνης και είναι έτοιμη να συμβάλει με όλα τα εργαλεία που διαθέτει — με στήριξη στη διακυβέρνηση και στις μεταρρυθμίσεις της Παλαιστινιακής Αρχής, με ενεργό ρόλο στην Ομάδα Δωρητών για την Παλαιστίνη και με χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας.»

Επιπλέον η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι η εφαρμογή της συμφωνίας “θα χρειαστεί ισχυρή διεθνή στήριξη και επιμονή”, ενώ κάλεσε όλα τα μέρη “να επιδείξουν ρεαλισμό και θάρρος”.

Κάγια Κάλας: “Η επανέναρξη της αποστολής της ΕΕ στη Ράφα θα στηρίξει την εκεχειρία”

Τη συμφωνία και την απελευθέρωση επτά ακόμη Ισραηλινών ομήρων χαιρέτισε και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, η οποία επεσήμανε τον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ ως “κρίσιου μεσολαβητή”.

Σε ανάρτησή της στο X, ανέφερε:

«Σήμερα είναι μια σπάνια στιγμή ελπίδας στη Μέση Ανατολή. Η απελευθέρωση ομήρων αποτελεί μεγάλη επιτυχία της διπλωματίας και κρίσιμο ορόσημο προς την ειρήνη. Ο Πρόεδρος Τραμπ έκανε αυτό το άλμα εφικτό. Η διασφάλιση της ειρήνης στη Γάζα θα είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά το σχέδιο χρειάζεται ισχυρή διεθνή στήριξη για να πετύχει.»

Η Κάλας ανακοίνωσε επίσης ότι η ΕΕ θα επαναλάβει την πολιτική αποστολή της στο πέρασμα Ράφα, στα σύνορα Γάζας–Αιγύπτου, με στόχο την ενίσχυση της εκεχειρίας και τη διασφάλιση της ανθρωπιστικής πρόσβασης.

«Αυτή η αποστολή μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας», πρόσθεσε.

Κόστα: Ένας μακρύς δρόμος προς την ειρήνη ξεκινά

Η σημερινή σύνοδος σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, το οποίο διαπραγματεύθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία, με τη στήριξη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Πριν από την αναχώρησή του για την Αίγυπτο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συνεχάρη τον Αμερικανό πρόεδρο και δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «Ένας μακρύς δρόμος προς την ειρήνη ξεκινά στην Αίγυπτο».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανέφερε ο Κόστα δεσμεύεται να συμβάλει στις μεταβατικές διαδικασίες διακυβέρνησης, ανάκαμψης και ανοικοδόμησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η “επόμενη μέρα” θα είναι επιτυχής — μεταξύ άλλων, μέσω της συνέχισης της στήριξης προς την Παλαιστινιακή Αρχή.

Οι προσπάθειες αυτές, σημείωσε ο Κόστα, «πρέπει να ανοίξουν τον δρόμο για μακροπρόθεσμη σταθερότητα, στηριγμένη στη λύση των δύο κρατών, με το Ισραήλ και ένα κράτος της Παλαιστίνης να ζουν πλάι-πλάι, σε ειρήνη και ασφάλεια.»

