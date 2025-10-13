Ξεκίνησε η απελευθέρωση των πρώτων 7 ομήρων από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και συμμάχους του στη Γάζα .

Σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο, η Χαμάς θα στείλει πίσω στο Ισραήλ τους τελευταίους ομήρους που κρατά στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων, λίγο πριν διεξαχθεί σύνοδος για την ειρήνη στη λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με παρόντα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Παρόντες θα είναι και ο Κυριάκος Mητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στο μεταξύ, ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται στο Ισραήλ στις 09:20 και αφού συναντηθεί με τονι ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, θα δει συγγενείς ομήρων και θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ, στην ισραηλινή Βουλή.

«Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος λίγη ώρα μετά την αναχώρηση από την αεροπορική βάση Άντριους.

Αμέσως μετά αναμένεται στην Αίγυπτο, όπου θα συμπροεδρεύσει με τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι σε «σύνοδο για την ειρήνη» στη Γάζα, με τη συμμετοχή 20 και πλέον άλλων ηγετών κρατών και κυβερνήσεων και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Ανάμεσα στα διακυβεύματα: η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Όλες οι εξελίξεις:

09:10 Η Χαμάς θα απελευθερώσει άλλους 10 ομήρους σε μία ώρα

Η Χαμάς και ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσαν ότι οι πρώτοι επτά ισραηλινοί όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Δεκατρείς ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν στις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο κέντρο της λωρίδας της Γάζας, μετέδωσε ο ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός Channel 12.

08:55 Σε λίγο η απελευθέρωση 1.966 Παλαιστινίων

Οι 1.966 φυλακισμένοι Παλαιστίνιοι που πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα έχουν όλοι επιβιβαστεί σε λεωφορεία σε ισραηλινές φυλακές, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που συμμετέχει στην επιχείρηση.

Οι 1.716 Παλαιστίνιοι από τη Γάζα που κρατούνταν από το Ισραήλ, αναμένεται να απελευθερωθούν σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Επίσης 250 Παλαιστίνιοι, οι οποίοι εξέτιαν ποινές ισοβίων σε ισραηλινές φυλακές, πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα στη Δυτική Όχθη, την Ιερουσαλήμ και το εξωτερικό, πρόσθεσε μιλώντας στο Reuters η ίδια πηγή.

08:55 Οι πρώτες εικόνες από τα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού

08:35 Απελευθερώθηκαν οι πρώτοι 7 όμηροι

BREAKING: Hamas has handed the first group of Israeli hostages to the Red Cross, Israel says.



Follow live 🔗 https://t.co/C301Bd67jE



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/SKRbAIyAQw — Sky News (@SkyNews) October 13, 2025

Οι πρώτοι όμηροι, που κρατούνταν από την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς στη Γάζα, άρχισαν να απελευθερώνονται και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι επτά απαχθέντες παραδόθηκαν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

08:20 Το Ισραήλ προεξοφλεί πως δεν θα παραληφθούν όλοι οι νεκροί όμηροι σήμερα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναμένουν ότι δεν θα παραδοθούν σήμερα στις αρχές του Ισραήλ από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις όλες οι σοροί των ομήρων που έχουν χάσει τη ζωή τους και παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε χθες Κυριακή ανώτερος αξιωματικός, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπουμε, ότι δεν θα επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι» εντός της ημέρας, είπε ο αξιωματικός αυτός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

Νωρίτερα, μια εκπρόσωπος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στον Τύπο ότι «διεθνής οργανισμός», όπως συμφωνήθηκε «στο πλαίσιο» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, θα βοηθήσει «να εντοπιστούν οι (σ.σ. αποβιώσαντες) όμηροι αν δεν έχουν βρεθεί και απελευθερωθεί» εντός της ημέρας.

08:08 Η Χαμάς ανακοίνωσε τα ονόματα των Ισραηλινών ομήρων που θα απελευθερωθούν

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Shehab μόλις ανακοίνωσε ότι η Χαμάς δημοσίευσε τα ονόματα των 20 ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν.



Bar Kupershtein

Evyatar David

Yosef-Chaim Ohana

Segev Kalfon

Avinatan Or

Elkana Bohbot

Maxim Herkin

Nimrod Cohen

Matan Zangauker

David Cunio

Eitan Horn

Matan Angrest

Eitan Mor

Gali Berman

Ziv Berman

Omri Miran

Alon Ohel

Guy Gilboa-Dalal

Rom Braslabski

Ariel Konio

07:30 Η Παλαιστινικαή Αρχή έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ

Η Παλαιστινιακή Αρχή δήλωσε πως είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον βρετανό πρώην πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ στην προσπάθεια να εδραιωθεί η κατάπαυση του πυρός και να αρχίσει η ανοικοδόμηση στη Λωρίδα της Γάζας, διαβεβαίωσε παλαιστίνιος αξιωματούχος τον δεύτερο χθες Κυριακή.

Το σχέδιο Τραμπ δεν αποκλείει την προοπτική η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και πρόεδρο τον Μαχμούντ Αμπάς, να πάρει στο μέλλον τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, αλλά αφού προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Η Παλαιστινιακή Αρχή έχασε την εξουσία κι εκδιώχθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς το 2007.

Τι προβλέπει το σχέδιο Τραμπ

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας από τη Χαμάς θα τερματιστεί και θα την αναλάβει παλαιστινιακή «τεχνοκρατική και απολιτική» υπό «την επίβλεψη και τον έλεγχο νέου διεθνούς οργάνου μετάβασης» με επικεφαλής τον ίδιο τον αμερικανό πρόεδρο και μέλος τον κ. Μπλερ.

Ο Χουσέιν αλ Σέιχ, αντιπρόεδρος της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), ανέφερε πως συναντήθηκε με τον κ. Μπλερ για να συζητήσουν την επόμενη ημέρα και για να στεφτεί από «επιτυχία» το σχέδιο του ρεπουμπλικάνου.

«Επιβεβαιώσαμε πως είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ, με τον κ. Μπλερ και τους εταίρους για να εδραιωθεί η κατάπαυση του πυρός, για την είσοδο βοήθειας, την απελευθέρωση των ομήρων και των φυλακισμένων και κατόπιν για να αρχίσει η ανάνηψη και η ανοικοδόμηση», ανέφερε ο κ. Σέιχ μέσω X.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει το ενδεχόμενο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας η Παλαιστινιακή Αρχή.

06:00 Το Ιράν δεν θα συμμετέχει στη σύνοδο για τη Γάζα

Το Ιράν, που υποστηρίζει εδώ και πολύ καιρό το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας που διεξάγεται στην Αίγυπτο σήμερα, στην οποία προσκλήθηκε, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αμπάς Αραγτσί.

«Ούτε ο πρόεδρος (του Ιράν Μασούντ) Πεζεσκιάν ούτε εγώ μπορούμε να κάνουμε διάλογο με ομολόγους που έχουν επιτεθεί στον ιρανικό λαό και συνεχίσουν να μας απειλούν και να μας επιβάλλουν κυρώσεις», τόνισε ο κ. Αραγτσί μέσω X, αναφερόμενος πρωτίστως στις ΗΠΑ.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε νωρίτερα πως ο κ. Πεζεσκιάν έλαβε επίσημη πρόσκληση από την αιγυπτιακή διπλωματία να πάει στη σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ, στην οποία θα συμπροεδρεύσου οι πρόεδροι των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ ελ Σίσι.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις – κλειδιά κατά τη διάρκεια του πολέμου 12 ημερών του Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο.

Ο ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί ωστόσο επισήμανε πως η Τεχεράνη υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία «για να τερματιστεί η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα» και να προασπιστεί το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση.

Το Ιράν μετέτρεψε την υποστήριξη της παλαιστινιακής υπόθεσης σε πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής του μετά την ισλαμική επανάσταση του 1979, όταν ανατράπηκε ο σάχης του Ιράν, που υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ.

Πάνω από είκοσι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναμένονται στη σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ, στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο ούτε το Ισραήλ, ούτε η Χαμάς πρόκειται να συμμετάσχουν.