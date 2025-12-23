Η Ιταλία τροποποίησε ελαφρώς τον εθνικό της ύμνο, αφαιρώντας το εμφατικό «Si!» (Ναι!) που προηγουμένως έκλεινε μια συγκινητική πρόσκληση στα όπλα, όπως επιβεβαίωσαν κυβερνητικές πηγές την Τρίτη.

Η διακριτική αλλαγή, η οποία δεν ανακοινώθηκε δημοσίως, ακολουθεί επίσημες οδηγίες που εκδόθηκαν από το Επιτελείο Άμυνας τις τελευταίες εβδομάδες, σε συμφωνία με προεδρικό διάταγμα του Μαΐου που αναφερόταν στην αρχική σύνθεση του ύμνου.

Πριν από αυτή την προσαρμογή, ο ύμνος «Fratelli d’Italia» (Αδελφοί της Ιταλίας) τελείωνε με τους στίχους: «Είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε, είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε, η Ιταλία μας κάλεσε! Ναι!».

Η είδηση για την αφαίρεση της λέξης αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα Il Fatto Quotidiano και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από πηγές του υπουργείου Άμυνας και του γραφείου του προέδρου Σέρτζιο Ματαρέλα.

Πηγή από το προεδρικό γραφείο διευκρίνισε ότι η τροποποίηση έγινε από επιθυμία για «καθαρότητα», με στόχο την αφαίρεση μιας προσθήκης στους αρχικούς στίχους, και όχι από πολιτικά κίνητρα.

Γραμμένο από τον ποιητή Γκοφρέντο Mαμέλι το 1847, πριν από την ενοποίηση της Ιταλίας, το «Αδέλφια της Ιταλίας» είναι επίσης το όνομα του πολιτικού κόμματος της πρωθυπουργού Τζόρτζια Mελόνι. Ενώ οι αρχικοί στίχοι του Mαμέλι δεν περιείχαν το «Si», η λέξη υπήρχε στην αρχική παρτιτούρα του ύμνου, που συνθέθηκε από τον Mικέλε Nοβάρο την ίδια χρονιά. Αναπαραγωγές τόσο των αρχικών στίχων όσο και της παρτιτούρας είναι διαθέσιμες στο κοινό στην επίσημη ιστοσελίδα της κυβέρνησης.