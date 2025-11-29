Ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» με θαλάσσια drones στη Μαύρη Θάλασσα, είπε το Σάββατο αξιωματούχος της ουκρανικής υπηρεσίας SBU, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Παράλληλα, έχουν κυκλοφορήσει online βίντεο που φέρονται να απεικονίζουν το περιστατικό.

Όπως σημείωσε ο αξιωματούχος, επρόκειτο για κοινή επιχείρηση της SBU και του πολεμικού ναυτικού της Ουκρανίας. «Βίντεο δείχνουν πως, αφού επλήγησαν, και τα δύο τάνκερ υπέστησαν κρίσιμες ζημιές και πρακτικά τέθηκαν εκτός υπηρεσίας. Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για τις μεταφορές ρωσικού πετρελαίου» είπε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters- ενώ διευκρίνισε ότι και τα δύο πλοία ήταν άδεια και κατευθύνονταν προς το Νοβοροσίσκ, μεγάλο τερματικό σταθμό πετρελαίου της Ρωσίας.

Η Τουρκία ανακοίνωσε το Σάββατο πως μη επανδρωμένο είχε χτυπήσει τάνκερ του «σκιώδους στόλου» στα ανοιχτά των ακτών της στη Μαύρη Θάλασσα, αφού είχε προηγηθεί άλλη επίθεση εναντίον του αργά την Παρασκευή. Το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι το «Virat» είχε υποστεί μικρές ζημιές, ήταν σε σταθερή κατάσταση και το πλήρωμα ήταν καλά στην υγεία του.

«Το “Virat”, που φέρεται να δέχτηκε επίθεση από μη επανδρωμένα σκάφη περίπου 35 μίλια από τις ακτές στη Μαύρη Θάλασσα, φέρεται να δέχτηκε επίθεση ξανά το πρωί από μη επανδρωμένα. Υπέστη μικρή ζημιά στη δεξιά πλευρά» ανέφερε το υπουργείο. Παράλληλα οι τουρκικές αρχές συνέχιζαν τις επιχειρήσεις σε ένα άλλο τάνκερ, το 274 μέτρων «Kairos» που έπιασε φωτιά μετά από έκρηξη στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Τουρκία είπε την Παρασκευή πως το «Kairos» (υπό σημαία Γκάμπια) κατευθυνόταν προς το Νοβοροσίσκ της Ρωσίας όταν ανέφερε «εξωτερική πρόσκρουση» που προκάλεσε φωτιά, 28 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές. Και τα δύο σκάφη είναι σε λίστα πλοίων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο ευρύτερο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία.

