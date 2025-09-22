Η αμερικανική έκδοση του TikTok, η οποία θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τη μητρική εταιρεία ByteDance, θα χρησιμοποιεί ένα αντίγραφο του τρέχοντος αλγορίθμου της πλατφόρμας. Τα δεδομένα του θα παραμένουν απρόσιτα στην κινεζική εταιρεία και η διαχείρισή τους θα ανατεθεί στην αμερικανική Oracle, όπως δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Η φόρμουλα αυτή πληροί τις απαιτήσεις που είχε θέσει το Κογκρέσο, το οποίο ανησυχούσε ότι οι κινεζικές αρχές θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα Αμερικανών χρηστών ή να τροποποιήσουν τον αλγόριθμο για δικό τους όφελος.

Η Oracle, κολοσσός στον χώρο του cloud και των πληροφοριακών συστημάτων, φιλοξενεί ήδη δεδομένα Αμερικανών χρηστών του TikTok σε διακομιστές στις ΗΠΑ. Το αντίγραφο του αλγορίθμου θα ελέγχεται, θα δοκιμάζεται και θα παρακολουθείται συνεχώς για να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του και η μη κακόβουλη χρήση του, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα μέσα στην εβδομάδα, το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι οι όροι της συμφωνίας με την ByteDance πληρούν τις απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας.

Η αμερικανική θυγατρική του TikTok θα μετατραπεί σε κοινοπραξία, με πλειοψηφία Αμερικανών επενδυτών και το πλειοψηφικό μέρος των διευθυντών στο διοικητικό συμβούλιο να είναι επίσης από τις ΗΠΑ.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, ΗΠΑ και Κίνα ανακοίνωσαν συμφωνία-πλαίσιο για το μέλλον του αμερικανικού TikTok, έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων. Η ByteDance θα μειώσει το μερίδιό της σε λίγο κάτω από 20%, ενώ οι Αμερικανοί επενδυτές θα κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι έξι από τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της νέας κοινοπραξίας θα είναι Αμερικανοί.

Σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2024, το Κογκρέσο απαίτησε από την ByteDance να παραχωρήσει τον έλεγχο του TikTok στις ΗΠΑ, διαφορετικά η πλατφόρμα θα απαγορευτεί.