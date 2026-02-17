Ένα 11χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο, αφού φέρεται να συμμετείχε σε μια επικίνδυνη διαδικτυακή «πρόκληση» που έχει εξαπλωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι γνωστή ως «chroming».

Ο Φρέντι Ντέιβις αποτελεί το πιο πρόσφατο θύμα αυτής της ανησυχητικής τάσης, κατά την οποία παιδιά και έφηβοι εισπνέουν τοξικούς ατμούς από οικιακά προϊόντα – όπως αποσμητικά σε σπρέι – με στόχο να βιώσουν ένα σύντομο αίσθημα ευφορίας. Η πρακτική αυτή, γνωστή και ως «huffing», έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε αρκετούς ανηλίκους στη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι γονείς του 11χρονου, συντετριμμένοι από την απώλειά τους, απευθύνουν δημόσια έκκληση για μεγαλύτερη ενημέρωση και προσοχή, τονίζοντας ότι πολλά παιδιά δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από τέτοιες διαδικτυακές «μόδες».

Η συγκλονιστική μαρτυρία της μητέρας

Η μητέρα του παιδιού, Ροζάν Τόμπσον, είχε εντοπίσει η ίδια στο διαδίκτυο τη συγκεκριμένη τάση και είχε προειδοποιήσει τον γιο της να μην επιχειρήσει να τη δοκιμάσει. Παρ’ όλα αυτά, τον Ιανουάριο του 2025 τον βρήκε νεκρό στο δωμάτιό του.

Στην κατάθεσή της περιέγραψε με σπαρακτικό τρόπο τη στιγμή που αντιλήφθηκε την τραγωδία: «Πήγα να τον ξυπνήσω. Άνοιξα την πόρτα και φώναξα “Φρεντ”, όπως κάθε πρωί. Ήταν μπρούμυτα στο κρεβάτι και δεν απάντησε. Ανησύχησα. Τον άγγιξα στον ώμο και ήταν πιο κρύος απ’ ό,τι συνήθως. Ζήτησα βοήθεια και κάλεσα το 999 λέγοντας: “Νομίζω ότι ο γιος μου είναι νεκρός”».

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης απέδωσε τον θάνατό του στην εισπνοή αεροζόλ από σπρέι σώματος.

Είχε προσπαθήσει να αποτρέψει το κακό

Η Ροζάν Τόμπσον αποκάλυψε ότι στο παρελθόν αγόραζε αποσμητικά σε σπρέι για τον γιο της, όμως σταμάτησε όταν διαπίστωσε ότι ένα μπουκάλι άδειαζε μέσα σε μόλις 24 ώρες. Θεωρώντας το ύποπτο, τα αντικατέστησε με αποσμητικά τύπου roll-on.

Ωστόσο, το πρωί της τραγωδίας, ένα σπρέι έπεσε από τα ρούχα του παιδιού, γεγονός που την έκανε να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, οι Αρχές ήταν ήδη ενήμερες για την επικίνδυνη αυτή πρακτική, κατά την οποία παιδιά αδειάζουν αποσμητικά μέσα σε κάλτσες και εισπνέουν τους ατμούς για να προκαλέσουν ευφορία.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας

Η παθολόγος δρ Λίνα Παλμ κατέθεσε ότι ο θάνατος προήλθε από εισπνοή βουτανίου, το οποίο περιέχεται ως προωθητικό αέριο στο αεροζόλ. Ο τοξικολόγος Τζον Σλότερ ανέφερε πως στους ιστούς του παιδιού εντοπίστηκαν προπάνιο, βουτάνιο και ισοβουτάνιο – ουσίες που αντιστοιχούν στα συστατικά του συγκεκριμένου σπρέι.

Η μητέρα του 11χρονου απηύθυνε δραματική προειδοποίηση προς άλλους γονείς: «Τα παιδιά επηρεάζονται εύκολα και δεν καταλαβαίνουν πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Δεν θα έφερνα ποτέ ξανά αεροζόλ στο σπίτι μου. Αυτά τα πράγματα σκοτώνουν».

Την ανησυχία συμμερίζεται και ο Άσλεϊ Μάρτιν, σύμβουλος δημόσιας υγείας στη Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη των Ατυχημάτων. Όπως επισημαίνει, πολλοί θεωρούν τα αποσμητικά σπρέι ακίνδυνα, όμως η εισπνοή μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να προκαλέσει λιποθυμικά επεισόδια, σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, διαταραχές στον καρδιακό ρυθμό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θάνατο.

Παράλληλα, τονίζει ότι υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση πως τέτοια περιστατικά αφορούν αποκλειστικά περιπτώσεις κατάχρησης ουσιών, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η τραγική απώλεια του Φρέντι φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον σοβαρό κίνδυνο των διαδικτυακών προκλήσεων και αναδεικνύει την ανάγκη για διαρκή ενημέρωση, ανοιχτή επικοινωνία και επαγρύπνηση από γονείς και εκπαιδευτικούς, προκειμένου να προστατευθούν τα παιδιά από θανατηφόρες «μόδες» του διαδικτύου.

Mε πληροφορίες από Daily Mail