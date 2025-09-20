Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε αργά το βράδυ της Παρασκευής τις κατηγορίες περί παραβίασης του εσθονικού εναέριου χώρου από τρία μαχητικά και μιλά για αυστηρή συμμόρφωση στους διεθνείς κανόνες του εναέριου χώρου.

Τα αεροσκάφη, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, παρέμειναν στον εναέριο χώρο της βαλτικής χώρας για 12 λεπτά και κινήθηκαν περίπου 5 μίλια εντός εναερίου χώρου με κατεύθυνση προς το Ταλίν. Για την αναχαίτισή τους απογειώθηκαν ιταλικά F-35 που σταθμεύουν στη χώρα.

Η Μόσχα, ωστόσο, υποστηρίζει πως «τη 19η Σεπτεμβρίου τρία ρωσικά καταδιωκτικά τύπου MiG-31 εκτέλεσαν προβλεπόμενη πτήση από την Καρέλια προς την περιφέρεια της Καλίνινγκραντ», τον ρωσικό θύλακο ανάμεσα στη Λιθουανία και την Πολωνία.

Η πτήση, όπως τόνισε το υπουργείο μέσω Telegram, πραγματοποιήθηκε «με αυστηρή συμμόρφωση στους διεθνείς κανόνες για τη χρήση του εναέριου χώρου, χωρίς να παραβιαστούν τα σύνορα άλλων κρατών», κάτι που επιβεβαιώθηκε – όπως υποστηρίζει η Μόσχα – από τα συστήματα ελέγχου.

Κατά την ίδια πηγή, τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από «ουδέτερα (σ.σ. διεθνή) ύδατα στη Βαλτική θάλασσα και σε απόσταση τριών και πλέον χιλιομέτρων από την (εσθονική) νήσο Βάιντλο», στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Κατά την ίδια πηγή, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από το καθορισμένο σχέδιο πτήσης και δεν παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο, πετώντας αποκλειστικά πάνω από διεθνή ύδατα της Βαλτικής, σε απόσταση μεγαλύτερη των τριών χιλιομέτρων από την εσθονική νήσο Βάιντλο, στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Υπενθυμίζεται πως η Εσθονία κατηγόρησε χθες τη Ρωσία για παραβίαση «θράσους άνευ προηγουμένου» και κάλεσε το ΝΑΤΟ να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 του Συμφώνου, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις σε περίπτωση απειλής κατά κράτους-μέλους.

Την περασμένη εβδομάδα,υπήρξαν αναφορές ότι περίπου είκοσι ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο. Τρία από αυτά καταρρίφθηκαν από πολωνικά αεροσκάφη και ολλανδικά F-35, σε μια εξέλιξη που η Βαρσοβία χαρακτήρισε «άνευ προηγουμένου» από την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Ρουμανία κατήγγειλε με τη σειρά της παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό drone.

Σήμερα, η Πολωνία αναγκάστηκε να απογειώσει άμεσα πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα σύνορά της.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου.

Περί τις 06:40 το πρωί, ώρα Ελλάδας, οι σειρήνες ήχησαν σε σχεδόν όλη την Ουκρανία, προειδοποιώντας για νέες επιθέσεις με drones και πυραύλους.