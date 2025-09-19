Η Πολωνία υποστηρίζει ότι ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου “Petrobaltic” στη Βαλτική Θάλασσα, παραβιάζοντας τη ζώνη ασφαλείας.

🇵🇱🇷🇺 Two Russian fighter jets conducted a low-altitude pass over Poland's Petrobaltic oil and gas platform in the Baltic Sea, Polish Border Guard informed on Friday.



"Polish airspace was not violated, the military's reaction was not necessary" – said Lieutenant Colonel Jacek… pic.twitter.com/zqkjBpvF2W Advertisement Advertisement September 19, 2025

Σύμφωνα με την Συνοριοφυλακή της χώρας, «οι Πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις και οι υπόλοιπες αρχές έχουν ενημερωθεί». Νωρίτερα, η Εσθονία κατήγγειλε ότι τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά, με τον Εσθονό υπουργό Εξωτερικών να μιλά για «πρωτοφανή προκλητική ενέργεια».

Η Εσθονία ζητά την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του NATO μετά την παραβίαση από τη Ρωσία

Η κυβέρνηση της Εσθονίας ζήτησε από το ΝΑΤΟ, στο οποίο είναι μέλος, να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 του συμφώνου της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας έπειτα από την εισβολή στον εναέριο χώρος της τριών ρωσικών μαχητικών.



Σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της χώρας Κρίστεν Μιχάλ γράφει ότι «σήμερα το πρωί, τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη Mig-31 εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας.



» Τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ αντέδρασαν και τα ρωσικά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν.



» Μια τέτοια παραβίαση είναι απολύτως απαράδεκτη. Η κυβέρνηση της Εσθονίας αποφάσισε να ζητήσει διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ».

ΝΑΤΟ, Ουκρανία, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία καταγγέλλουν την εισβολή ρωσικών αεροσκαφών στην Εσθονία – Το ΝΑΤΟ θα συγκαλέσει το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασε ικανοποίηση σήμερα για τη “γρήγορη και αποφασιστική” απάντηση που δόθηκε μετά την εισβολή ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. “Η απάντηση του ΝΑΤΟ ήταν γρήγορη και αποφασιστική”, έγραψε στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Εσθονό πρωθυπουργό Μίχαλ Κρίστεν.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ δήλωσε απόψε ότι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συγκληθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το περιστατικό με περισσότερες λεπτομέρειες, κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας για διαβουλεύσεις δυνάμει του Άρθρου 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού.

Η Ουκρανία κατήγγειλε την “κλιμάκωση” εκ μέρους της Ρωσίας μετά την αναχαίτιση τριών ρωσικών MiG-31 από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, αφότου τα ρωσικά εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. “Η εισβολή συνιστά νέα κλιμάκωση από τη Ρωσία και άμεση απειλή για τη διατλαντική ασφάλεια”, έγραψε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα στην πλατφόρμα X. “Όσο δεν λαμβάνει μια πραγματικά σθεναρή απάντηση, (η Ρωσία) θα γίνεται μόνο πιο αλαζονική και επιθετική”, δήλωσε.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί, μετά την αναχαίτιση ρωσικών αεροσκαφών που, σύμφωνα με την Εσθονία, παραβίασαν τον εναέριο χώρο της σε μια “θρασεία” εισβολή.

Ο Βάντεφουλ πρόσθεσε ότι η παραβίαση του εσθονικού εναερίου χώρου από τη Ρωσία είναι απαράδεκτη και ότι η Εσθονία έχει την πλήρη αλληλεγγύη της Γερμανίας. “Με την άμεση αναχαίτιση των ρωσικών αεροσκαφών, αποδεικνύουμε ότι το NATO είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί”, έγραψε ο Βάντεφουλ στο X.

Η Γαλλία, η οποία διαθέτει στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, που έχει τη βάση της στην Εσθονία, χαρακτήρισε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου τις εισβολές ρωσικών πολεμικών αεροσκαφών στις χώρες της Βαλτικής.

“Η εισβολή αυτή στην Εσθονία είναι πρωτοφανής εδώ και 20 και πλέον χρόνια”, έγραψε σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε ότι η παραβίαση από ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη του εναερίου χώρου της Εσθονίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ σήμερα, ήταν η τελευταία απερίσκεπτη και επικίνδυνη δραστηριότητα της Ρωσίας τις τελευταίες ημέρες.

“Η τελευταία απερίσκεπτη και επικίνδυνη δραστηριότητα της Ρωσίας είναι η τρίτη παραβίαση του εναερίου χώρου του ΝΑΤΟ τις τελευταίες ημέρες”, έγραψε ο Χίλι στην πλατφόρμα Χ. “Ωστόσο η επιθετικότητα του Πούτιν χρησιμεύει μόνο στην ενίσχυση της ενότητας του ΝΑΤΟ και της αποφασιστικότητάς μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας”.

