Το ΝΑΤΟ αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε τα ρωσικά αεροσκάφη που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ σε δήλωση που δημοσίευσε την Παρασκευή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα της απερίσκεπτης συμπεριφοράς της Ρωσίας και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Earlier today, Russian jets violated Estonian airspace. NATO responded immediately and intercepted the Russian aircraft. This is yet another example of reckless Russian behaviour and NATO’s ability to respond. — NATO Spokesperson (@NATOpress) September 19, 2025

Η παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας, μέλους του ΝΑΤΟ, από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη την Παρασκευή ήταν μια «εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση», δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας.

«Αυτή είναι η τρίτη τέτοια παραβίαση του εναερίου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή», ανέφερε η Κάλλας σε ανάρτησή της στο X.

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείξουμε αδυναμία».

Today's violation of Estonia's airspace by Russian military aircraft is an extremely dangerous provocation.



This marks the third such violation of EU airspace in days and further escalates tensions in the region.



The EU stands in full solidarity with Estonia (1/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) September 19, 2025

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε: «Η Ευρώπη στηρίζει την Εσθονία ενώπιον της τελευταίας παραβίασης του εναέριου χώρου μας από τη Ρωσία. Θα απαντήσουμε σε κάθε πρόκληση με αποφασιστικότητα, επενδύοντας ταυτόχρονα σε μια ισχυρότερη πτέρυγα στην Ανατολική Ευρώπη. Οσο κλιμακώνονται οι προκλήσεις, τόσο θα κλιμακώνουμε και εμείς τις πιέσεις».

Europe stands with Estonia in the face of Russia’s latest violation of our airspace.



We will respond to every provocation with determination while investing in a stronger Eastern flank.



As threats escalate, so too will our pressure.



I call on EU leaders to swiftly approve our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2025

Η κυβέρνηση του Ταλίν ανέφερε ότι τα ρωσικά αεροσκάφη εισήλθαν χωρίς άδεια και παρέμειναν στον εναέριο χώρο της χώρας για συνολικά 12 λεπτά.

«Η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας τέσσερις φορές ήδη φέτος, κάτι που είναι απαράδεκτο από μόνο του, αλλά η σημερινή παραβίαση, κατά την οποία τρία μαχητικά εισήλθαν ταυτόχρονα, είναι πρωτοφανής πρόκληση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχκνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά drones μπήκαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας τη νύχτα 9–10 Σεπτεμβρίου, με τα ΝΑΤΟϊκά μαχητικά να καταρρίπτουν ορισμένα από αυτά.

Δυτικοί αξιωματούχοι είχαν τότε υποστηρίξει ότι η Μόσχα επιδιώκει να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας.

Η Εσθονία προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς τον ανώτερο Ρώσο διπλωμάτη στη χώρα, επαναλαμβάνοντας τη στήριξή της στην Ουκρανία.

Τον περασμένο Μάιο είχε καταγγείλει εκ νέου παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό μαχητικό πάνω από τη Βαλτική, κατά τη διάρκεια επιχείρησης προστασίας δεξαμενόπλοιου που θεωρείτο μέρος του «σκιώδους στόλου» της Μόσχας που παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις.