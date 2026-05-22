Δικαστήριο της Τουρκίας ακυρώνει το συνέδριο του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης για το 2023, σε ένα ακόμη πλήγμα - Πλήθος συγκεντρώνεται έξω από τα κεντρικά γραφεία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP), στην Άγκυρα της Τουρκίας, στις 21 Μαΐου 2026. REUTERS/Efekan Akyuz

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε για άλλη μια φορά την ανησυχία της για το κράτος δικαίου στην Τουρκία, μετά τη νέα δικαστική απόφαση κατά του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και ενώ συνεχίζεται η κράτηση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου εξελίξεις που εδώ και χρόνια οι ίδιες οι ευρωπαϊκές εκθέσεις καταγράφουν ως μέρος μιας συστηματικής δημοκρατικής οπισθοδρόμησης.

Σε αυστηρή ανακοίνωσή της, η European External Action Service (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης – EEAS) αναφέρει ότι η απόφαση της 21ης Μαΐου να ακυρωθούν τα τακτικά και έκτακτα συνέδρια του CHP, μαζί με «τις προηγούμενες κατηγορίες, συλλήψεις, ποινικές διώξεις και απομακρύνσεις από τα καθήκοντά τους εκλεγμένων αξιωματούχων και στελεχών της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου», «εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τον δημοκρατικό πλουραλισμό και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης».

Η EEAS υπενθυμίζει ακόμη ότι «ως υποψήφια προς ένταξη χώρα στην ΕΕ και μακροχρόνιο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Τουρκία αναμένεται να τηρεί τα υψηλότερα δημοκρατικά πρότυπα και πρακτικές», ενώ σημειώνει ότι «η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελούν κεντρικά στοιχεία της ενταξιακής διαδικασίας της ΕΕ».

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή διπλωματία τονίζει ότι «η πολιτική αντιπολίτευση πρέπει να είναι ελεύθερη να λειτουργεί, να οργανώνεται και να συμμετέχει στην πολιτική διαδικασία χωρίς φόβο καταστολής», προειδοποιώντας ότι «νομικές και διοικητικές διαδικασίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον εκφοβισμό κομμάτων της αντιπολίτευσης και πολιτικών ή για την παρεμπόδιση της συμμετοχής τους στην πολιτική διαδικασία επί ίσοις όροις με τα κυβερνώντα κόμματα».

Η ανακοίνωση καταλήγει μάλιστα με τη φράση ότι «ο τουρκικός λαός αξίζει να απολαμβάνει τα οφέλη μιας ζωντανής και ανταγωνιστικής δημοκρατίας, όπου η φωνή των πολιτών ακούγεται».

Η διατύπωση θεωρείται ιδιαίτερα βαριά σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς η ΕΕ ουσιαστικά αφήνει να εννοηθεί ότι νομικές και διοικητικές διαδικασίες χρησιμοποιούνται πολιτικά εις βάρος της τουρκικής αντιπολίτευσης, θέτοντας ζήτημα ισότιμης συμμετοχής στην πολιτική διαδικασία και ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε λίγο αργότερα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής ενημέρωσης Τύπου στις Βρυξέλλες. Εκπρόσωπος της Κομισιόν σημείωσε ότι η απόφαση για την ακύρωση των συνεδρίων του CHP «έρχεται να προστεθεί στις προηγούμενες κατηγορίες, συλλήψεις και απομακρύνσεις από τα καθήκοντά τους εκλεγμένων αξιωματούχων και στελεχών της αντιπολίτευσης», κάνοντας ειδική αναφορά και στη «συνεχιζόμενη κράτηση» του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται λίγες μόλις ημέρες μετά την τηλεφωνική επικοινωνία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την οποία η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε την Τουρκία ως «κομβικό και στρατηγικό εταίρο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι κατά τη μεσημεριανή ενημέρωση δημοσιογράφοι ρώτησαν ευθέως την Κομισιόν αν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σκοπεύει να επικοινωνήσει εκ νέου με τον Τούρκο πρόεδρο μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Η απάντηση της Επιτροπής ήταν ότι υπήρξε ήδη τηλεφωνική επικοινωνία «μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο» με την Κομισιόν να επαναλαμβάνει απλώς ότι η Τουρκία «αναμένεται να τηρεί τα υψηλότερα δημοκρατικά πρότυπα και πρακτικές».