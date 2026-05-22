Πτώση του χρηματιστηρίου κατά 6% σε μια ημέρα και της τουρκικής λίρας προκάλεσαν οι πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία μετά τη δικαστική απομάκρυνση της ηγεσίας του CHP η οποία ενδεχεται να οδηγήσει τον Ερντογάν σε πρόωρες εκλογές.

Ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ συγκάλεσε εκτάκτως την Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει την οικονομική αβεβαιότητα που προκάλεσε η απόφαση του δικαστηρίου να απομακρύνει τον Οζγκιούρ Οζέλ από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και να επαναφέρει στην ηγεσία τον πρώην πρόεδρό του, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Η εύθραυστη οικονομία της χώρας, παραμένει δέσμια του πολύ υψηλού πληθωρισμού τα τελευταία περίπου 4 χρόνια, (σήμερα είναι στο 32%) σε συνδιασμό με την ενεργιακή κρίση οδήγησαν για μια ακόμη φορά την τουρκική λίρα σε πτώση αναγκάζοντας τις κρατικές τράπεζες να πουλήσουν 6 δισ δολάρια χθες για να στηρίξουν το εθνικό νόμισμα.

Αρνητική ήταν η εικόνα και στο κόστος δανεισμού της λίρας στις διεθνείς αγορές που κινήθηκε κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών αυξάνοντας τα ασφάλιστρα κινδύνου σε μια ένδειξη ανασφάλειας του επενδυτικού κλίματος.

Σουλτάνος ο Ερντογάν

Η δικαστική απόφαση θεωρείται από την αντιπολίτευση ένα ακόμη βήμα προς την απόλυτη κυριαρχία του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία εδώ και σχεδόν 25 χρόνια.

Το CHP κατηγορεί ανοιχτά την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί το δικαστικό σύστημα για να αποδυναμώσει πολιτικούς αντιπάλους (όπως στην περίπτωση του Εκρέμ Ιμάμογλου) που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν τον Ερντογάν στις επόμενες εκλογές.

Η κυβέρνηση φυσικά υποστηρίζει ότι η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης πάντως ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει σε ανώτερο δικαστήριο, ενώ ο Οζγκιούρ Οζέλ έκανε λόγο για «σκοτεινή ημέρα για τη δημοκρατία», κατηγορώντας τον Ερντογάν ότι δεν διστάζει να σπαταλήσει δισ δολάρια της τουρκικής οικονομία για να παίξει τα πολιτικά του παιχνίδια.

Η νέα πολιτική ένταση πάντως ενισχύει τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, καθώς το CHP πιέζει εδώ και καιρό για προσφυγή στις κάλπες επικαλούμενο την ακρίβεια και το δυσβάσταχτο κόστος ζωής.