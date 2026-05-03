Σε οικογένεια εγκληματιών φαίνεται ότι έμπλεξε η 25χρονη Μπουρσίν Σαχίν η οποία πλήρωσε με τη ζωή της την επιλογή αυτή καθώς δολοφονήθηκε από την 58χρονη πεθερά της Μενεξέ Κ. με δύο σφαίρες στο κεφάλι.

Η άτυχη κοπέλα είχε παντρευτεί στα 19 της χρόνια με το γιό της 58χρονης ο οποίος είναι έγκληστος τα τελευταία 6 χρόνια στις φυλακές.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η 58χρονη – η οποία είχε επίσης εκτίσει ποινή φυλάκισης 7 χρόνων στο πρόαφατο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών – πυροβόλησε τη νύφη της γιατί πίστευε ότι απατά το γιό της. Μετά την πράξη της βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού της και φώναζε «σκότωσα τη νύφη μου, καθάρισα την τιμή μου» ενώ περίμενε τους αστυνομικούς καπνίζοντας τσιγάρο.

Η 58χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι καβγάδισαν με τη νύφη της στην οποία είπε «πώς τολμάς να απατάς τον γιο μου; Ο γιος μου είναι στη φυλακή, δεν ντρέπεσαι;» και όταν εκείνη την αψήφισε, πήρε ένα όπλο και την πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι.

Η 58χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε ανακαλύψει γραπτά μηνύματα της νύφης της που ενίσχυσαν τις υποψίες της ότι απατά τον γιο της με τον οποίο είχε αποκτήσει δύο παιδιά.